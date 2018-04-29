Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...

Додано: Пон 21 тра, 2018 22:44

за даними Mastercard, 72% українців хотіли б платити за допомогою смартфонів і 37% українців бажають оплачувати свої покупки за допомогою натільних пристроїв (годинники, браслети). кількість оплат цифровими гаманцями з використанням платформи токенізації зросла в Україні у 14 разів.

Какие то у вас обидные представления о среднестатистическом украинце. У меня они другие. Будем отталкиваться от фактов :109% получается , будем считать это пересекающимися подмножествами.Таким образом, те сильно<28% у которых есть 1,5 карты из которых одна зарплатная делают такие же предположения как вы, но в то же время , как видно, большинство думает иначе. И дело даже не только в количестве карт. Дело в том что это гораздо удобнее вследствии целого ряда причин. Я много лет тому назад хотел покрамсать часть карт под браслеты для оплаты - потому что я четко осознвал удобство этого, - бесхозной чипованной вовремя не нашлось. И так же не имеет значение для какой территории проведены исследования - в Украине или вообще. Карты для того и созданы чтобы ими можно было бы пользоваться везде. Токенизация с описанными даже в этой статье преимуществами - еще удобнее. Это удобно и в Украине, что подтверждают опросы, а для путешествий , где вопросы безопастности и мобильности еще более важны, подобные системы платежей вообще находка, тут и спорить не о чем.