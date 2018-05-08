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Де найчастіше українці
розраховуються своїми смартфонами...

Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:36

  justit написав:Так ведь речь идет исключительно об оплате картами в Украинских магазинах, верно?

Неужто реально, в Сильпо платим Уни, в Ашане КДВ, а в ....


Вообще ни о чем. Во первых суть разделения на уни и кдв не для того чтобы расплачиваться ими в разных сетях, и во вторых , что так же очевидно, украинцы используют карты для оплаты не только в Украине - в европах выгоднее пользоваться евро картами в америках - долларовыми ну и так далее.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:56

  Surfer написав:Вообще ни о чем. Во первых суть разделения на уни и кдв не для того чтобы расплачиваться ими в разных сетях,


То просто пример с потолка был.
Не верю что Вы не поняли.

Пример, намекающий на то, что среднестатический Украинец в Украинских магазинах платит максимум 2-мя разными картами.
Ну и еще треться (возможно) для расчетов в инете (но она вне темы)

А все остальные 15+ карт лежат дома, и собирают, какая %%, а какая пыль :-)


  Surfer написав: и во вторых , что так же очевидно, украинцы используют карты для оплаты не только в Украине


Предположение, что статистика на тему "Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами..." не распространяется на "вне УА" вероятно очень даже велика.
Как считаете?
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:44

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

Какие то у вас обидные представления о среднестатистическом украинце. У меня они другие. Будем отталкиваться от фактов :

за даними Mastercard, 72% українців хотіли б платити за допомогою смартфонів і 37% українців бажають оплачувати свої покупки за допомогою натільних пристроїв (годинники, браслети). кількість оплат цифровими гаманцями з використанням платформи токенізації зросла в Україні у 14 разів.


109% получается , будем считать это пересекающимися подмножествами.

Таким образом, те сильно<28% у которых есть 1,5 карты из которых одна зарплатная делают такие же предположения как вы, но в то же время , как видно, большинство думает иначе. И дело даже не только в количестве карт. Дело в том что это гораздо удобнее вследствии целого ряда причин. Я много лет тому назад хотел покрамсать часть карт под браслеты для оплаты - потому что я четко осознвал удобство этого, - бесхозной чипованной вовремя не нашлось. И так же не имеет значение для какой территории проведены исследования - в Украине или вообще. Карты для того и созданы чтобы ими можно было бы пользоваться везде. Токенизация с описанными даже в этой статье преимуществами - еще удобнее. Это удобно и в Украине, что подтверждают опросы, а для путешествий , где вопросы безопастности и мобильности еще более важны, подобные системы платежей вообще находка, тут и спорить не о чем.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:25

  Surfer написав:Какие то у вас обидные представления о среднестатистическом украинце. У меня они другие. Будем отталкиваться от фактов


Наша дискуссия не о том, чего хотят мы или другие.
Я говорю о том, что очень органиченное количество людей использует все свои 10 карт, чтобы платить ими в магазинах и онлайн.
В том смысле, что их НЕ большинство.
А, если я плачу 1-2-мя картами, то удобство использования смартфона сомнительно.

Вы же перевели разговор в совершенно иное русло.
В статистические изыскания.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:10

  justit написав:
  Surfer написав:Какие то у вас обидные представления о среднестатистическом украинце. У меня они другие. Будем отталкиваться от фактов


Наша дискуссия не о том, чего хотят мы или другие.
Я говорю о том, что очень органиченное количество людей использует все свои 10 карт, чтобы платить ими в магазинах и онлайн.
В том смысле, что их НЕ большинство.
А, если я плачу 1-2-мя картами, то удобство использования смартфона сомнительно.

Вы же перевели разговор в совершенно иное русло.
В статистические изыскания.

Если Вам неудобно, то не пользуйтесь, а я буду пользоваться)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:56

  justit написав:
  Surfer написав:Какие то у вас обидные представления о среднестатистическом украинце. У меня они другие. Будем отталкиваться от фактов


Наша дискуссия не о том, чего хотят мы или другие.
Я говорю о том, что очень органиченное количество людей использует все свои 10 карт, чтобы платить ими в магазинах и онлайн.
В том смысле, что их НЕ большинство.
А, если я плачу 1-2-мя картами, то удобство использования смартфона сомнительно.

Вы же перевели разговор в совершенно иное русло.
В статистические изыскания.

Даже 1-2 картами удобнее пользоваться через смартфон. Другое дело, что не все терминалы в магазинах Украины поддерживают nfc. А банкоматов с nfc и терминалов для внесения денег с nfc вообще в Украине не видел. Основное удобство тут не в том, чтоб обычную карту загрузить в телефон или часы, а в том, чтоб изначально выпускать виртуальные карты под свои нужды. Кроме того, можно даже и карты не выпускать, а использовать nfc для идентификации в тех же банкоматах для работы с депозитами или счетами. Закончился депозит, подошёл к банкомату, коснулся телефоном, ввёл пароль и снял деньги с закончившегося депозита. Как раз не будут впаривать пластиковые карты, которые, как тут писали, кроме процентов ещё и пыль собирают и служат для одноразового использования. Модернизируют инфраструктуру и компьютерные системы, тогда и увидим реальную силу nfc. Лет через 5-10 будете у бабушки на рынке картошку покупать по nfc, когда наличку полностью отменят
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:08

  justit написав:
  Surfer написав:Какие то у вас обидные представления о среднестатистическом украинце. У меня они другие. Будем отталкиваться от фактов


Наша дискуссия не о том, чего хотят мы или другие.
Я говорю о том, что очень органиченное количество людей использует все свои 10 карт, чтобы платить ими в магазинах и онлайн.
В том смысле, что их НЕ большинство.
А, если я плачу 1-2-мя картами, то удобство использования смартфона сомнительно.

Вы же перевели разговор в совершенно иное русло.
В статистические изыскания.


Это вы виляете - а я вам личный пример привел , что даже если будучи в Украине в основном ежедневном ходу 1-2 карты , то и у меня необходимость и удобство использование токена - браслета, смартфона была совершенно однозначно осознана, даже без визуального примера. Ну а статистика только подтверила сказанное - такого же мения подавляющее большинство украинцев. Но вас это ни к чему не обязывает - не нравится , слабо представляете без личного примера, не пользуйтесь. В конце концов ложки-вилки тоже прижились не сразу - зачем нужны эти "посредники", если можно есть 1-2 руками, которые обычно имеются у среднестатистического питекантропа.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:02

  Vint написав:Если Вам неудобно, то не пользуйтесь, а я буду пользоваться)


И я буду, как только будут принимать ту оплату везде.
Но, пока 80% точек не принимает (реально ни разу пока не заметил, чтобы платили поднося телефон или браслет), а 20% едва принимает - особо не поюзаешь


  safonovstanislav написав:Модернизируют инфраструктуру и компьютерные системы, тогда и увидим реальную силу nfc. Лет через 5-10 будете у бабушки на рынке картошку покупать по nfc, когда наличку полностью отменят


Ну это мечты.
Дожить вряд ли успеем.
внуки - возможно.


  Surfer написав:Это вы виляете - а я вам личный пример привел , что даже если будучи в Украине в основном ежедневном ходу 1-2 карты , то и у меня необходимость и удобство использование токена - браслета, смартфона была совершенно однозначно осознана, даже без визуального примера.


А личная статистика есть у Вас?
Например сколько раз Вы воспользовались за последний месяц nfc?
Со скольких Ваших карт (с 8-ми, или с 5-ти) Вы за последний месяц при помощи nfc провели оплату?
..просто любопытство, ибо именно Вы выглядите активным пользователем.
Остальные молчат.


  Surfer написав: Ну а статистика только подтверила сказанное - такого же мения подавляющее большинство украинцев.


По данным приведенной Вами статистики 106% за (ссылок на официальные сайты не было, ну да фиг с ними. Допустим Вы реально читали Англоязычный источник.).

Однако в моей конторе никого не опрашивали вообще.
Спецово поузнавал.

Так же расспросил друзей из других контор.

Вывод?
Не 106%, но 106% из оличества опрошенных.
А количество не оглашено.
Такая вот "наука" статистика :-)

В статистике (ну той, которую Вы процитировали) речь идет об Украине,
или о Киеве и, допустим Мюнхене?
Это тоже немаловажно знать, дабы опираться на данные.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:20

  justit написав:
  Vint написав:Если Вам неудобно, то не пользуйтесь, а я буду пользоваться)


И я буду, как только будут принимать ту оплату везде.
Но, пока 80% точек не принимает (реально ни разу пока не заметил, чтобы платили поднося телефон или браслет), а 20% едва принимает - особо не поюзаешь


Почти все терминалы, которые видел, с пейпассом. За последние месяцы всего два раза видел без него. На меня тоже с телефоном смотрят как когда-то на людей с пэйпассом смотрели. Еще пару лет назад все давали карту в руки продавцу, а теперь почти везде все сами платят без передачи карты особенно при наличии пэйпасса.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:24

  justit написав:Ну это мечты.
Дожить вряд ли успеем.
внуки - возможно.

Полный контроль над деньгами населения? Вы верите, что этим не воспользуются правительства большинства стран в самое ближайшее время?
safonovstanislav
 
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