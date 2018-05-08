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Де найчастіше українці
розраховуються своїми смартфонами...

Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:05

  Vint написав:
  justit написав:
  Vint написав:Если Вам неудобно, то не пользуйтесь, а я буду пользоваться)


И я буду, как только будут принимать ту оплату везде.
Но, пока 80% точек не принимает (реально ни разу пока не заметил, чтобы платили поднося телефон или браслет), а 20% едва принимает - особо не поюзаешь


Почти все терминалы, которые видел, с пейпассом. За последние месяцы всего два раза видел без него. На меня тоже с телефоном смотрят как когда-то на людей с пэйпассом смотрели. Еще пару лет назад все давали карту в руки продавцу, а теперь почти везде все сами платят без передачи карты особенно при наличии пэйпасса.

В России это уже давно ввели. Даже в музее видел, как платили телефоном. Тогда ещё удивился, что есть приложение в которое можно загрузить все карты, а при оплате выбирать
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:18

  safonovstanislav написав:
  Vint написав:
  justit написав:Почти все терминалы, которые видел, с пейпассом. За последние месяцы всего два раза видел без него. На меня тоже с телефоном смотрят как когда-то на людей с пэйпассом смотрели. Еще пару лет назад все давали карту в руки продавцу, а теперь почти везде все сами платят без передачи карты особенно при наличии пэйпасса.

В России это уже давно ввели. Даже в музее видел, как платили телефоном. Тогда ещё удивился, что есть приложение в которое можно загрузить все карты, а при оплате выбирать

У нас тоже давно можно было через банковские приложения.
Это монстры Google и Apple только дошли до нас.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:33

  safonovstanislav написав:Лет через 5-10 будете у бабушки на рынке картошку покупать по nfc, когда наличку полностью отменят

Это сугубо ваши фантазии. Разговоры об отмене налички ведутся во всем мире лет 20, а воз и ныне там.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:57

  Vint написав:У нас тоже давно можно было через банковские приложения.
Это монстры Google и Apple только дошли до нас.

Nfc от приват24 настолько глючная штука, что пользоваться ей просто невозможно. Минуту нужно держать телефон возле терминала, пока эта глюкота достучится по мобильному интернету до банка. Карту всего одну можно привязать. Ещё и работает через раз.
Про другие приложения банков не слышал
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:16

  Starikan написав:
  safonovstanislav написав:Лет через 5-10 будете у бабушки на рынке картошку покупать по nfc, когда наличку полностью отменят

Это сугубо ваши фантазии. Разговоры об отмене налички ведутся во всем мире лет 20, а воз и ныне там.

Технологии двигаются вперёд очень быстро. 20 лет назад не было нормального дешёвого беспроводного интернета для приёма платежей.
Кстати, 20 лет назад я мечтал о проводом интернете со скоростью 4 килобайта хотя бы по ночам. Но, телефонные линии и локальные сети не вели свои провода через мою 9-этажку ни за какие деньги. А сейчас у каждого в телефоне интернет в 1000 раз быстрее, круглосуточный и почти бесплатный. 20 лет назад не было жк-экранов, электромобилей, ssd дисков и т. д. Много чего не было. Так что, дети, которые только родились, будут рассказывать невероятные истории своим детям, как они платили в детстве бумажными деньгами
safonovstanislav
 
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