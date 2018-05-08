Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...

Додано: Вів 22 тра, 2018 14:40

Vint написав: Почти все терминалы, которые видел, с пейпассом. За последние месяцы всего два раза видел без него. На меня тоже с телефоном смотрят как когда-то на людей с пэйпассом смотрели. Еще пару лет назад все давали карту в руки продавцу, а теперь почти везде все сами платят без передачи карты особенно при наличии пэйпасса. Почти все терминалы, которые видел, с пейпассом. За последние месяцы всего два раза видел без него. На меня тоже с телефоном смотрят как когда-то на людей с пэйпассом смотрели. Еще пару лет назад все давали карту в руки продавцу, а теперь почти везде все сами платят без передачи карты особенно при наличии пэйпасса.

safonovstanislav написав: justit написав: Ну это мечты.

Дожить вряд ли успеем.

внуки - возможно. Ну это мечты.Дожить вряд ли успеем.внуки - возможно.

Полный контроль над деньгами населения? Вы верите, что этим не воспользуются правительства большинства стран в самое ближайшее время? Полный контроль над деньгами населения? Вы верите, что этим не воспользуются правительства большинства стран в самое ближайшее время?

С пейпассомОднако карты катают по старинке.Видимо персонал не умеет.но вот, чтобы телефоном - в городе, где живу - не видел ни разу.Не утверждаю, что нет такого, но - не видел.Это при том, что по статистике 106%Я про Украину говорил, да в контексте "у бабушек картошку"."Большинство стран мира" - это такое уже слишком обобщениеЕсли уже в США кэш ходит и ходит, то у нас ему жить да жить.Вон, НБУ монеты печатает вместо мелких купюр.Монеты КАРЛ!!!А мы тут про NFC рассуждаем.Реальность параллельная какая-тоp.s. и да, я ЗА все эти нововведения.Более того, я в компании пользовался картами и и-банкингом еще до того (года за три) как зарплатные проекты повалили.Но "нужно быть реалистами" (с)Все это будет, но не так шустро.p.p.s.В прошлом году в Мюнхене на Мариен Платз.Массово платят картами.Однако аккуратко вставляют в терминал и вуаля.Не думаю, что терминал не понимает пэйпасс или пэйвэйв, или что НФС-а у них нету.А это Германия как никак