Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за...

Додано: Суб 19 тра, 2018 14:12

Рост ставок... хм если учесть что еще до конца года по кредитам надо выплатить не один лярд вечнозеленых, причем часть споты, то есть кредитор брал у нас гривны а давал доллары.. а теперь нам гривны назад а отдавать за них валюту. Угадайте с одного раза, куда к концу года НБУ денет миллиарды вернувшихся гривен? ))

А в 2019 году платежи по кредитам еще больше+ дестабилизирующий фактор по выборам президента. Так что рост ставок по гривневым депозитам очевиден, любой вменяемый человек с хоть каким то запасом конвертирует его в валюту. Даже вот не знаю 25% годовых это наверно тот минимум по которому можно рискнуть и положить что то на гривневый депозит с осени 2018 года)).