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Банкіри спрогнозували, коли
чекати зростання ставок за...

Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:12

Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за...

Пропонуємо до обговорення:
Пропозиція в банках за ставками ділиться на три основні категорії.

Дивися повний текст Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:12

Рост ставок... хм если учесть что еще до конца года по кредитам надо выплатить не один лярд вечнозеленых, причем часть споты, то есть кредитор брал у нас гривны а давал доллары.. а теперь нам гривны назад а отдавать за них валюту. Угадайте с одного раза, куда к концу года НБУ денет миллиарды вернувшихся гривен? ))
А в 2019 году платежи по кредитам еще больше+ дестабилизирующий фактор по выборам президента. Так что рост ставок по гривневым депозитам очевиден, любой вменяемый человек с хоть каким то запасом конвертирует его в валюту. Даже вот не знаю 25% годовых это наверно тот минимум по которому можно рискнуть и положить что то на гривневый депозит с осени 2018 года)).
Джон
 
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