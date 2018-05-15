RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банкіри спрогнозували, коли
чекати зростання ставок за...

Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:12

Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за...

Пропонуємо до обговорення:
Пропозиція в банках за ставками ділиться на три основні категорії.

Дивися повний текст Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за депозитами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82014
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:12

Рост ставок... хм если учесть что еще до конца года по кредитам надо выплатить не один лярд вечнозеленых, причем часть споты, то есть кредитор брал у нас гривны а давал доллары.. а теперь нам гривны назад а отдавать за них валюту. Угадайте с одного раза, куда к концу года НБУ денет миллиарды вернувшихся гривен? ))
А в 2019 году платежи по кредитам еще больше+ дестабилизирующий фактор по выборам президента. Так что рост ставок по гривневым депозитам очевиден, любой вменяемый человек с хоть каким то запасом конвертирует его в валюту. Даже вот не знаю 25% годовых это наверно тот минимум по которому можно рискнуть и положить что то на гривневый депозит с осени 2018 года)).
Джон
 
Повідомлень: 283
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 16:59

  Джон написав:Рост ставок... хм если учесть что еще до конца года по кредитам надо выплатить не один лярд вечнозеленых, причем часть споты, то есть кредитор брал у нас гривны а давал доллары.. а теперь нам гривны назад а отдавать за них валюту. Угадайте с одного раза, куда к концу года НБУ денет миллиарды вернувшихся гривен? ))
А в 2019 году платежи по кредитам еще больше+ дестабилизирующий фактор по выборам президента. Так что рост ставок по гривневым депозитам очевиден, любой вменяемый человек с хоть каким то запасом конвертирует его в валюту. Даже вот не знаю 25% годовых это наверно тот минимум по которому можно рискнуть и положить что то на гривневый депозит с осени 2018 года)).


Выборы это хорошо. Пару составов зелени из панамы приедет на родину. Штабы, реклама,зомбоящик, гречка всё это надо оплачивать. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5668
З нами з: 30.11.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:12

  Ratatui написав:Выборы это хорошо. Пару составов зелени из панамы приедет на родину. Штабы, реклама,зомбоящик, гречка всё это надо оплачивать

Но доллар подорожает
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5511
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3595 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:30

  Вкладчик1234 написав:
  Ratatui написав:Выборы это хорошо. Пару составов зелени из панамы приедет на родину. Штабы, реклама,зомбоящик, гречка всё это надо оплачивать

Но доллар подорожает


Несомненно, но вот в чём вопрос: до или после?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5668
З нами з: 30.11.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:36

  Ratatui написав:Несомненно, но вот в чём вопрос: до или после?

Мы ж не россия, поэтому - до.
Думаю текущая банда ещё до голосования поймёт, что пора паковать паллеты с синими бумажками, что и спровоцирует безудержный рост доллара :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5511
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3595 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:52

  Вкладчик1234 написав:
  Ratatui написав:Несомненно, но вот в чём вопрос: до или после?

Мы ж не россия, поэтому - до.
Думаю текущая банда ещё до голосования поймёт, что пора паковать паллеты с синими бумажками, что и спровоцирует безудержный рост доллара :-)


Они этого не понимают! Их советники которым надо зп подольше получать им по ушам чешут, что всё хорошо прекрасная маркиза. Поэтому точно, мы не россия ещё много интересного увидим.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5668
З нами з: 30.11.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Егор, Surfer, Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У КМДА повідомили, коли і на скільки зросте вартість... 1, 2
R2 » Вів 15 тра, 2018 12:17
18 839
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 19:28
cannabis_ua
Нафта дешевшає на даних про несподіване зростання...
R2 » Сер 16 тра, 2018 10:01
3 133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 06:23
дядя Caша
Стало відомо, коли компанії IKEA і H&M вийдуть на...
R2 » Сер 16 тра, 2018 18:09
2 111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 21:23
Cactus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6641)
19.05.2018 19:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.