Пропозиція в банках за ставками ділиться на три основні категорії.
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за депозитами.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:12
Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за депозитами.
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:12
Рост ставок... хм если учесть что еще до конца года по кредитам надо выплатить не один лярд вечнозеленых, причем часть споты, то есть кредитор брал у нас гривны а давал доллары.. а теперь нам гривны назад а отдавать за них валюту. Угадайте с одного раза, куда к концу года НБУ денет миллиарды вернувшихся гривен? ))
А в 2019 году платежи по кредитам еще больше+ дестабилизирующий фактор по выборам президента. Так что рост ставок по гривневым депозитам очевиден, любой вменяемый человек с хоть каким то запасом конвертирует его в валюту. Даже вот не знаю 25% годовых это наверно тот минимум по которому можно рискнуть и положить что то на гривневый депозит с осени 2018 года)).
Додано: Суб 19 тра, 2018 16:59
Выборы это хорошо. Пару составов зелени из панамы приедет на родину. Штабы, реклама,зомбоящик, гречка всё это надо оплачивать.
Додано: Суб 19 тра, 2018 17:12
Но доллар подорожает
Всё IMHO
Додано: Суб 19 тра, 2018 18:30
Додано: Суб 19 тра, 2018 18:36
Мы ж не россия, поэтому - до.
Думаю текущая банда ещё до голосования поймёт, что пора паковать паллеты с синими бумажками, что и спровоцирует безудержный рост доллара
Всё IMHO
Додано: Суб 19 тра, 2018 18:52
Они этого не понимают! Их советники которым надо зп подольше получать им по ушам чешут, что всё хорошо прекрасная маркиза. Поэтому точно, мы не россия ещё много интересного увидим.
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