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Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за...
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Пропозиція в банках за ставками ділиться на три основні категорії.
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за депозитами
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R2
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:12
Рост ставок... хм если учесть что еще до конца года по кредитам надо выплатить не один лярд вечнозеленых, причем часть споты, то есть кредитор брал у нас гривны а давал доллары.. а теперь нам гривны назад а отдавать за них валюту. Угадайте с одного раза, куда к концу года НБУ денет миллиарды вернувшихся гривен? ))
А в 2019 году платежи по кредитам еще больше+ дестабилизирующий фактор по выборам президента. Так что рост ставок по гривневым депозитам очевиден, любой вменяемый человек с хоть каким то запасом конвертирует его в валюту. Даже вот не знаю 25% годовых это наверно тот минимум по которому можно рискнуть и положить что то на гривневый депозит с осени 2018 года)).
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Джон
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Додано: Суб 19 тра, 2018 16:59
Джон написав:
Рост ставок... хм если учесть что еще до конца года по кредитам надо выплатить не один лярд вечнозеленых, причем часть споты, то есть кредитор брал у нас гривны а давал доллары.. а теперь нам гривны назад а отдавать за них валюту. Угадайте с одного раза, куда к концу года НБУ денет миллиарды вернувшихся гривен? ))
А в 2019 году платежи по кредитам еще больше+ дестабилизирующий фактор по выборам президента. Так что рост ставок по гривневым депозитам очевиден, любой вменяемый человек с хоть каким то запасом конвертирует его в валюту. Даже вот не знаю 25% годовых это наверно тот минимум по которому можно рискнуть и положить что то на гривневый депозит с осени 2018 года)).
Выборы это хорошо. Пару составов зелени из панамы приедет на родину. Штабы, реклама,зомбоящик, гречка всё это надо оплачивать.
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Ratatui
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Додано: Суб 19 тра, 2018 17:12
Ratatui написав:
Выборы это хорошо. Пару составов зелени из панамы приедет на родину. Штабы, реклама,зомбоящик, гречка всё это надо оплачивать
Но доллар подорожает
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 19 тра, 2018 18:30
Вкладчик1234 написав: Ratatui написав:
Выборы это хорошо. Пару составов зелени из панамы приедет на родину. Штабы, реклама,зомбоящик, гречка всё это надо оплачивать
Но доллар подорожает
Несомненно, но вот в чём вопрос: до или после?
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Ratatui
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Додано: Суб 19 тра, 2018 18:36
Ratatui написав:
Несомненно, но вот в чём вопрос: до или после?
Мы ж не россия, поэтому - до.
Думаю текущая банда ещё до голосования поймёт, что пора паковать паллеты с синими бумажками, что и спровоцирует безудержный рост доллара
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 19 тра, 2018 18:52
Вкладчик1234 написав: Ratatui написав:
Несомненно, но вот в чём вопрос: до или после?
Мы ж не россия, поэтому - до.
Думаю текущая банда ещё до голосования поймёт, что пора паковать паллеты с синими бумажками, что и спровоцирует безудержный рост доллара
Они этого не понимают! Их советники которым надо зп подольше получать им по ушам чешут, что всё хорошо прекрасная маркиза. Поэтому точно, мы не россия ещё много интересного увидим.
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Ratatui
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:01
И опять начнется финансовая пирамида? Хотя тон тут задает НБУ и с такой учетной ставкой проценты уже должны расти.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 09:02
Вкладчик1234 написав: Ratatui написав:
Выборы это хорошо. Пару составов зелени из панамы приедет на родину. Штабы, реклама,зомбоящик, гречка всё это надо оплачивать
Но доллар подорожает
У вас до 100рубасов или 150ти?
А если Медвед ваш вдруг антипартийную коалицию врагов едросни возглавит - то может и до 200?
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барабашов
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