|
|
Територіальні дороги передадуть на баланс...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 тра, 2018 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Територіальні дороги передадуть на баланс обладміністрацій: названо строки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82014
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 17:57
Це буде повна дупа.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1240
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему