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Територіальні дороги
передадуть на баланс...

Територіальні дороги передадуть на баланс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:57

Територіальні дороги передадуть на баланс...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Територіальні дороги передадуть на баланс обладміністрацій: названо строки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:57

Це буде повна дупа.
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