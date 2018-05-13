Майже 50% висловлюються за приєднання країни до НАТО
Дивися повний текст Більшість українців готові голосувати за приєднання до ЄС (опитування).
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Додано: Суб 19 тра, 2018 19:03
Більшість українців готові голосувати за приєднання до...
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Дивися повний текст Більшість українців готові голосувати за приєднання до ЄС (опитування).
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:15
Членство в ЕС европейские зарплаты! Кстати, президент сказал, что это будущее будет уже очень скоро. А кто против прензидента, тот против европейских зарплат!
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