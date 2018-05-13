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Більшість українців готові
голосувати за приєднання до...

Більшість українців готові голосувати за приєднання до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:03

Більшість українців готові голосувати за приєднання до...

Пропонуємо до обговорення:
Майже 50% висловлюються за приєднання країни до НАТО

Дивися повний текст Більшість українців готові голосувати за приєднання до ЄС (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:03

Мы то готовы, спору нет! А вот готовы ли европейцы - вот вопрос!!!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:15

Членство в ЕС европейские зарплаты! Кстати, президент сказал, что это будущее будет уже очень скоро. А кто против прензидента, тот против европейских зарплат!
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:42

Можно заодно и за присоединение к Марсу проголосовать, но толку будет ровно столько же
antey1969
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