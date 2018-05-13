Майже 50% висловлюються за приєднання країни до НАТО
Дивися повний текст Більшість українців готові голосувати за приєднання до ЄС (опитування).
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Додано: Суб 19 тра, 2018 19:03
Більшість українців готові голосувати за приєднання до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців готові голосувати за приєднання до ЄС (опитування).
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:15
Членство в ЕС европейские зарплаты! Кстати, президент сказал, что это будущее будет уже очень скоро. А кто против прензидента, тот против европейских зарплат!
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:42
Можно заодно и за присоединение к Марсу проголосовать, но толку будет ровно столько же
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:24
У меня вся семья, включая дошкольников, единогласно готова хоть завтра вступить в клуб мультимиллионеров
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:56
Ідеальним був би який-небудь "швейцарський варіант". "Позаблоковий", тбм. Оскільки у військовому сенсі для України ("нині") це неможливо ніяк, потрібне "вже вчора" (багато років тому - недарнемно кассапи "з трусів вискакували", щоби завадити) членство в НАТО. *ейропейський союз потрібен лише як "торговий партнер", не більше ("культуру" треба фільтрувати, фінансова система й уряд таки мають бути власними).
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