Більшість українців готові голосувати за приєднання до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:15
Еще Европейские цены на алкоголь, на табак, на транспорт и многое многое другое.
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nik1
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