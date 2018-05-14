Більшість українців готові голосувати за приєднання до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:15
Еще Европейские цены на алкоголь, на табак, на транспорт и многое многое другое.
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:52
yanyura, +1! Предлагаю администрации сделать голосовалку на сайте, чтобы убедиться в столь высоком проценте голосующих за. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:36
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:08
Вообще с трудом понятно, где находят неадекватов, которые против вступления в ЕС, в НАТО. Будет большая удача, если мы туда вступим в обозримом будущем. Это больше надо нам, чем им. А у нас еще есть уникумы, которые "против". Это пипец
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:10
Хватитэ этот рашистский страшилковый бред здесь толкать. Тут умных людей много и то гуано не схавают. Не орт, к счастью.Вы за Таежный союз везде топите, даже в условиях отжима территории.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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