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Більшість українців готові
голосувати за приєднання до...

Більшість українців готові голосувати за приєднання до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:15

Еще Европейские цены на алкоголь, на табак, на транспорт и многое многое другое.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:52

yanyura, +1! Предлагаю администрации сделать голосовалку на сайте, чтобы убедиться в столь высоком проценте голосующих за. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:36

  antey1969 написав:Можно заодно и за присоединение к Марсу проголосовать, но толку будет ровно столько же


Предлагаю начать с захвата луны. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:21

За ЄС та за НАТО. Вступати скоріше і одночасно.
boykosv
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:08

  yanyura написав:Неплохо, неплохо.

В апреле
Движение Украины к вступлению в Европейский Союз поддерживает 46% опрошенных украинцев

https://news.finance.ua/ru/news/-/42589 ... v-es-opros
В мае
отмечается тенденция к увеличению количества респондентов, выступающих за присоединение к ЕС: на сегодня этот показатель составляет 59,4%

https://news.finance.ua/ru/news/-/42649 ... k-es-opros

На 13,4% за месяц!
Такими темпами к концу года за присоединение к ЕС будет примерно 153% опрошенных (13,4% х 7 оставшихся месяцев + 59,4%).

Вообще с трудом понятно, где находят неадекватов, которые против вступления в ЕС, в НАТО. Будет большая удача, если мы туда вступим в обозримом будущем. Это больше надо нам, чем им. А у нас еще есть уникумы, которые "против". Это пипец
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:10

  nik1 написав:В данном случае манипуляция. Хотеть иметь уровень жизни в как в Евросоюзе это одно, а присоединится это движение с принятием законов о лесе кругляке, продажей земли, коммунальными услугами и др. Это движение как раз в сторону снижения уровня жизни и численности населения.

Хватитэ этот рашистский страшилковый бред здесь толкать. Тут умных людей много и то гуано не схавают. Не орт, к счастью.Вы за Таежный союз везде топите, даже в условиях отжима территории.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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  #<12
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