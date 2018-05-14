Більшість українців готові голосувати за приєднання до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:15
Еще Европейские цены на алкоголь, на табак, на транспорт и многое многое другое.
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nik1
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:52
yanyura, +1! Предлагаю администрации сделать голосовалку на сайте, чтобы убедиться в столь высоком проценте голосующих за. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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Додано: Нед 20 тра, 2018 17:21
За ЄС та за НАТО. Вступати скоріше і одночасно.
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boykosv
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Додано: Нед 20 тра, 2018 18:08
Вообще с трудом понятно, где находят неадекватов, которые против вступления в ЕС, в НАТО. Будет большая удача, если мы туда вступим в обозримом будущем. Это больше надо нам, чем им. А у нас еще есть уникумы, которые "против". Это пипец
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Нед 20 тра, 2018 18:10
nik1 написав:
В данном случае манипуляция. Хотеть иметь уровень жизни в как в Евросоюзе это одно, а присоединится это движение с принятием законов о лесе кругляке, продажей земли, коммунальными услугами и др. Это движение как раз в сторону снижения уровня жизни и численности населения.
Хватитэ этот рашистский страшилковый бред здесь толкать. Тут умных людей много и то гуано не схавают. Не орт, к счастью.Вы за Таежный союз везде топите, даже в условиях отжима территории.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:37
SMOKE написав: nik1 написав:
В данном случае манипуляция. Хотеть иметь уровень жизни в как в Евросоюзе это одно, а присоединится это движение с принятием законов о лесе кругляке, продажей земли, коммунальными услугами и др. Это движение как раз в сторону снижения уровня жизни и численности населения.
Хватитэ этот рашистский страшилковый бред здесь толкать. Тут умных людей много и то гуано не схавают. Не орт, к счастью.Вы за Таежный союз везде топите, даже в условиях отжима территории.
На сколько стало жить в ЕС лучше можно узнать у рядовых венгров,болгар и прибалтов. Мнения будут неоднозначные. ЕС для бедных не манна небесная.
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Ratatui
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:48
Ratatui написав: SMOKE написав: nik1 написав:
В данном случае манипуляция. Хотеть иметь уровень жизни в как в Евросоюзе это одно, а присоединится это движение с принятием законов о лесе кругляке, продажей земли, коммунальными услугами и др. Это движение как раз в сторону снижения уровня жизни и численности населения.
Хватитэ этот рашистский страшилковый бред здесь толкать. Тут умных людей много и то гуано не схавают. Не орт, к счастью.Вы за Таежный союз везде топите, даже в условиях отжима территории.
На сколько стало жить в ЕС лучше можно узнать у рядовых венгров,болгар и прибалтов. Мнения будут неоднозначные
. ЕС для бедных не манна небесная.
Мнения будут однозначны. С вступлением в ЕС жизнь стала на много сложней. Сужу по Литве (там мой родной брат), по Италии (там хорошая подруга вышла замуж за обеспеченного итальянца (до вступления в ЕС))
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:53
Ratatui написав:BVA1
Я это мягко попытался пояснить горячим головам.
Думаю, сейчас нас мягко причислят к "Рашистам"
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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