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Більшість українців готові
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Більшість українців готові голосувати за приєднання до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:57

  BVA1 написав:
  Ratatui написав:BVA1

Я это мягко попытался пояснить горячим головам. :mrgreen:

Думаю, сейчас нас мягко причислят к "Рашистам" :)


С криками путлер на границе? :lol:
Ratatui
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