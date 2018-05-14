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Більшість українців готові голосувати за приєднання до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:43
Может к США в качестве евроштата.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 06:21
Ratatui написав: antey1969 написав:
Можно заодно и за присоединение к Марсу проголосовать, но толку будет ровно столько же
Предлагаю начать с захвата луны.
Я так понял что вас забанили за то что вы разжигали какую то межнациональную фигню и предлагали что то захватить?
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