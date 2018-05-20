Більшість українців готові голосувати за приєднання до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:43
Может к США в качестве евроштата.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 06:21
Ratatui написав: antey1969 написав:
Можно заодно и за присоединение к Марсу проголосовать, но толку будет ровно столько же
Предлагаю начать с захвата луны.
Я так понял что вас забанили за то что вы разжигали какую то межнациональную фигню и предлагали что то захватить?
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p_a_l
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Додано: Вів 22 тра, 2018 22:12
Ratatui написав: SMOKE написав: nik1 написав:
В данном случае манипуляция. Хотеть иметь уровень жизни в как в Евросоюзе это одно, а присоединится это движение с принятием законов о лесе кругляке, продажей земли, коммунальными услугами и др. Это движение как раз в сторону снижения уровня жизни и численности населения.
Хватитэ этот рашистский страшилковый бред здесь толкать. Тут умных людей много и то гуано не схавают. Не орт, к счастью.Вы за Таежный союз везде топите, даже в условиях отжима территории.
На сколько стало жить в ЕС лучше можно узнать у рядовых венгров,болгар и прибалтов. Мнения будут неоднозначные. ЕС для бедных не манна небесная.
А шары нигде нет. Кто воспринимает вступление в ЕС,как автоматическое увеличение уровня жизни- идиот. Но у умных людей мнение как раз однозначное. ЕС открывает перспективы для нашей страны. Ни одна страна еще не пожалела о вступлении в ЕС. До той же упомянутой Прибалтики, нам як до неба рачки пока. Об Италии вообще молчу.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Вів 22 тра, 2018 22:33
p_a_l написав: Ratatui написав: antey1969 написав:
Можно заодно и за присоединение к Марсу проголосовать, но толку будет ровно столько же
Предлагаю начать с захвата луны.
Я так понял что вас забанили за то что вы разжигали какую то межнациональную фигню и предлагали что то захватить?
Неправильно понимаете. За то, что плохо мусора хорошим ментом назвал, а он оказался стукачком замполитом. Но это уже в прошлом. Горбатого как известно могила исправит, а на обиженных ... воду возят.
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Ratatui
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Додано: Вів 22 тра, 2018 22:48
SMOKE написав:
До той же упомянутой Прибалтики, нам як до неба рачки пока. Об Италии вообще молчу.
Настало время мечтать дотянуться до Прибалтики. Приплыли. бгггг
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Егор
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