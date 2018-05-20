Більшість українців готові голосувати за приєднання до...

Додано: Вів 22 тра, 2018 22:58

SMOKE



Не говорите широкомасштабно от имени стран.

Побывайте в Чехии (не в Праге) и узнайте как народ был рад когда ему сказали, что яблочки вы теперь можете только у себя в личном садике выращивать, а так их вам привезут к примеру из Португалии. Побывайте в Венгрии и узнайте как народ был рад когда им сказали у вас теперь только токайские вина остальное вам привезут из Испании,Франции и Италии. Их чудесный завод Икарус на вторчермет сдали и сказали будете ездить в сканиях и мерседесах. А Икарусы чтобы вы понимали поставлялись даже в ФРГ,Канаду и США.



Будет интересно проедетесь по другим восточным членам ЕС и всё поймёте. Развитой гейропе нужны были молодые рабочие руки они их получили из Польши и прибалтики. С румынами вышла незадача получили цыган попрошаек возле Лувра и Букингемского дворца.Нужны были территории для сбыта своей продукции они их тоже получили. Это коротко.



Из Украины сделают страну подсолнух или кукурузу с рапсом. Где компания монсанто будет лично выдавать семена и говорить, что кому куда сеять . И не дай бог вам оставить себе семена на расплод на следующий год.

Молодое рабочее поколение уже поехало восполнять дыры в экономике Польши, Чехии и прибалтики.



Это так очень коротко кто лелеет надежды про эксперементы с ЕС.