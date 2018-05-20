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Більшість українців готові
голосувати за приєднання до...

Більшість українців готові голосувати за приєднання до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:57

  BVA1 написав:
  Ratatui написав:BVA1

Я это мягко попытался пояснить горячим головам. :mrgreen:

Думаю, сейчас нас мягко причислят к "Рашистам" :)


С криками путлер на границе? :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 23:43

Может к США в качестве евроштата.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 06:21

  Ratatui написав:
  antey1969 написав:Можно заодно и за присоединение к Марсу проголосовать, но толку будет ровно столько же


Предлагаю начать с захвата луны. :mrgreen:

Я так понял что вас забанили за то что вы разжигали какую то межнациональную фигню и предлагали что то захватить?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:12

  Ratatui написав:
  SMOKE написав:
  nik1 написав:В данном случае манипуляция. Хотеть иметь уровень жизни в как в Евросоюзе это одно, а присоединится это движение с принятием законов о лесе кругляке, продажей земли, коммунальными услугами и др. Это движение как раз в сторону снижения уровня жизни и численности населения.

Хватитэ этот рашистский страшилковый бред здесь толкать. Тут умных людей много и то гуано не схавают. Не орт, к счастью.Вы за Таежный союз везде топите, даже в условиях отжима территории.


На сколько стало жить в ЕС лучше можно узнать у рядовых венгров,болгар и прибалтов. Мнения будут неоднозначные. ЕС для бедных не манна небесная.

А шары нигде нет. Кто воспринимает вступление в ЕС,как автоматическое увеличение уровня жизни- идиот. Но у умных людей мнение как раз однозначное. ЕС открывает перспективы для нашей страны. Ни одна страна еще не пожалела о вступлении в ЕС. До той же упомянутой Прибалтики, нам як до неба рачки пока. Об Италии вообще молчу.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:33

  p_a_l написав:
  Ratatui написав:
  antey1969 написав:Можно заодно и за присоединение к Марсу проголосовать, но толку будет ровно столько же


Предлагаю начать с захвата луны. :mrgreen:

Я так понял что вас забанили за то что вы разжигали какую то межнациональную фигню и предлагали что то захватить?


Неправильно понимаете. За то, что плохо мусора хорошим ментом назвал, а он оказался стукачком замполитом. Но это уже в прошлом. Горбатого как известно могила исправит, а на обиженных ... воду возят.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:48

Re: Більшість українців готові голосувати за приєднання до..

  SMOKE написав:До той же упомянутой Прибалтики, нам як до неба рачки пока. Об Италии вообще молчу.


Настало время мечтать дотянуться до Прибалтики. Приплыли. бгггг
Егор
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:58

SMOKE

Не говорите широкомасштабно от имени стран.
Побывайте в Чехии (не в Праге) и узнайте как народ был рад когда ему сказали, что яблочки вы теперь можете только у себя в личном садике выращивать, а так их вам привезут к примеру из Португалии. Побывайте в Венгрии и узнайте как народ был рад когда им сказали у вас теперь только токайские вина остальное вам привезут из Испании,Франции и Италии. Их чудесный завод Икарус на вторчермет сдали и сказали будете ездить в сканиях и мерседесах. А Икарусы чтобы вы понимали поставлялись даже в ФРГ,Канаду и США.

Будет интересно проедетесь по другим восточным членам ЕС и всё поймёте. Развитой гейропе нужны были молодые рабочие руки они их получили из Польши и прибалтики. С румынами вышла незадача получили цыган попрошаек возле Лувра и Букингемского дворца.Нужны были территории для сбыта своей продукции они их тоже получили. Это коротко.

Из Украины сделают страну подсолнух или кукурузу с рапсом. Где компания монсанто будет лично выдавать семена и говорить, что кому куда сеять . И не дай бог вам оставить себе семена на расплод на следующий год.
Молодое рабочее поколение уже поехало восполнять дыры в экономике Польши, Чехии и прибалтики.

Это так очень коротко кто лелеет надежды про эксперементы с ЕС.
Ratatui
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