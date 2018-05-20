С криками путлер на границе?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:57
Додано: Пон 21 тра, 2018 06:21
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:12
А шары нигде нет. Кто воспринимает вступление в ЕС,как автоматическое увеличение уровня жизни- идиот. Но у умных людей мнение как раз однозначное. ЕС открывает перспективы для нашей страны. Ни одна страна еще не пожалела о вступлении в ЕС. До той же упомянутой Прибалтики, нам як до неба рачки пока. Об Италии вообще молчу.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:33
Неправильно понимаете. За то, что плохо мусора хорошим ментом назвал, а он оказался стукачком замполитом. Но это уже в прошлом. Горбатого как известно могила исправит, а на обиженных ... воду возят.
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:48
Re: Більшість українців готові голосувати за приєднання до..
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:58
SMOKE
Не говорите широкомасштабно от имени стран.
Побывайте в Чехии (не в Праге) и узнайте как народ был рад когда ему сказали, что яблочки вы теперь можете только у себя в личном садике выращивать, а так их вам привезут к примеру из Португалии. Побывайте в Венгрии и узнайте как народ был рад когда им сказали у вас теперь только токайские вина остальное вам привезут из Испании,Франции и Италии. Их чудесный завод Икарус на вторчермет сдали и сказали будете ездить в сканиях и мерседесах. А Икарусы чтобы вы понимали поставлялись даже в ФРГ,Канаду и США.
Будет интересно проедетесь по другим восточным членам ЕС и всё поймёте. Развитой гейропе нужны были молодые рабочие руки они их получили из Польши и прибалтики. С румынами вышла незадача получили цыган попрошаек возле Лувра и Букингемского дворца.Нужны были территории для сбыта своей продукции они их тоже получили. Это коротко.
Из Украины сделают страну подсолнух или кукурузу с рапсом. Где компания монсанто будет лично выдавать семена и говорить, что кому куда сеять . И не дай бог вам оставить себе семена на расплод на следующий год.
Молодое рабочее поколение уже поехало восполнять дыры в экономике Польши, Чехии и прибалтики.
Это так очень коротко кто лелеет надежды про эксперементы с ЕС.
|