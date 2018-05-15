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"Укравтодор" повідомив,
коли планує відмовитися від...

"Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від...
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:26

"Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг збирається повністю відійти від середніх ремонтів на користь капітальних.

Дивися повний текст "Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від поточного середнього ремонту доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:26

Я ничего не имею против поляка, он вроде и старается, но...
Причина, как мне кажется не в возможностях рынка и проектных организаций, а немного в другом.
"С 2020 года мы полностью отходим", и это уже очевидно - вот откуда 2020.
EKO
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