Державне агентство автомобільних доріг збирається повністю відійти від середніх ремонтів на користь капітальних.
Дивися повний текст "Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від поточного середнього ремонту доріг.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:26
"Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від поточного середнього ремонту доріг.
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:26
Я ничего не имею против поляка, он вроде и старается, но...
Причина, как мне кажется не в возможностях рынка и проектных организаций, а немного в другом.
"С 2020 года мы полностью отходим", и это уже очевидно - вот откуда 2020.
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