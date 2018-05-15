"Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від...

Додано: Нед 20 тра, 2018 15:58

"Обіцянка - цяцянка, а дурневі в радість"

Снова "обещают" - начнётся тогда, когда за каждый разбитый автомобиль можно будет возвратить и моральный ущерб.

А пока лохи ведутся на обещания - можно и граждан США рожать - бежать ведь куда-то будет нужно(вывозить заработанное честным трудом - а там, пускай настуныки обещают).

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.