Державне агентство автомобільних доріг збирається повністю відійти від середніх ремонтів на користь капітальних.
Дивися повний текст "Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від поточного середнього ремонту доріг.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:26
"Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від поточного середнього ремонту доріг.
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:26
Я ничего не имею против поляка, он вроде и старается, но...
Причина, как мне кажется не в возможностях рынка и проектных организаций, а немного в другом.
"С 2020 года мы полностью отходим", и это уже очевидно - вот откуда 2020.
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:58
"Обіцянка - цяцянка, а дурневі в радість"
Снова "обещают" - начнётся тогда, когда за каждый разбитый автомобиль можно будет возвратить и моральный ущерб.
А пока лохи ведутся на обещания - можно и граждан США рожать - бежать ведь куда-то будет нужно(вывозить заработанное честным трудом - а там, пускай настуныки обещают).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|