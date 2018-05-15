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"Укравтодор" повідомив,
коли планує відмовитися від...

"Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:26

"Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг збирається повністю відійти від середніх ремонтів на користь капітальних.

Дивися повний текст "Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від поточного середнього ремонту доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:26

Я ничего не имею против поляка, он вроде и старается, но...
Причина, как мне кажется не в возможностях рынка и проектных организаций, а немного в другом.
"С 2020 года мы полностью отходим", и это уже очевидно - вот откуда 2020.
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:58

"Обіцянка - цяцянка, а дурневі в радість"
Снова "обещают" - начнётся тогда, когда за каждый разбитый автомобиль можно будет возвратить и моральный ущерб.
А пока лохи ведутся на обещания - можно и граждан США рожать - бежать ведь куда-то будет нужно(вывозить заработанное честным трудом - а там, пускай настуныки обещают).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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