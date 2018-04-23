RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайці продаватимуть копії
культових суперкарів за...

Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 01:09

Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська автомобільна компанія готова наповнити ринок доступними суперкарами.

Дивися повний текст Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за смішні гроші.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82016
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 01:09

идеальный городской вариант. Для массового наполнения рынка дешевыми электричками остается совсем ничего.
Surfer
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 14.11.13
Подякував: 60 раз.
Подякували: 243 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 02:44

  Surfer написав:идеальный городской вариант. Для массового наполнения рынка дешевыми электричками остается совсем ничего.

Та швидше би. 150 км - по місту в день вистачить по самі вуха, а на ніч - на зарядку (коли електроенергія вдвічі дешевша по двозонному лічильнику). Красота! А то скільки вже можна травитися вихлопними газами?
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 279
З нами з: 24.05.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайці випустили перший у світі смартфон з 1 Тб...
R2 » Сер 16 тра, 2018 22:51
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 22:51
antonivs3
Китайці зібрали Крузак «для бідних»
R2 » Суб 12 тра, 2018 07:38
8 450
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 тра, 2018 20:02
барабашов
Китайці зібрали найдешевший електрокар у світі
R2 » П'ят 20 кві, 2018 16:16
3 215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 07:16
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.