Китайська автомобільна компанія готова наповнити ринок доступними суперкарами.
Дивися повний текст Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за смішні гроші.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 01:09
Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за смішні гроші.
Додано: Нед 20 тра, 2018 01:09
идеальный городской вариант. Для массового наполнения рынка дешевыми электричками остается совсем ничего.
Додано: Нед 20 тра, 2018 02:44
Та швидше би. 150 км - по місту в день вистачить по самі вуха, а на ніч - на зарядку (коли електроенергія вдвічі дешевша по двозонному лічильнику). Красота! А то скільки вже можна травитися вихлопними газами?
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:36
Re: Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...
Если китайцы начали выпуски мини-автомобилей с пробегом 150км стоимостью в 5К (анлоги от ведущих автопроизводителей по пробегу стоят сегодня раз в 4-5 дороже), то ничего не должно помешать им выпускать полноценные машины с пробегом 300-400 км со стоимостью соответственно максимум порядка 10К - а это вообще бомба для решения уже не только городских задач и вызов всем производителям элетромобилей способному серьезно продемпинговать цены на них.
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:05
Один только минус - эти китайские поделки будут пластиковыми капсулами для самоубийц на дороге
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