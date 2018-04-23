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Китайці продаватимуть копії
культових суперкарів за...

Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 01:09

Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська автомобільна компанія готова наповнити ринок доступними суперкарами.

Дивися повний текст Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за смішні гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 01:09

идеальный городской вариант. Для массового наполнения рынка дешевыми электричками остается совсем ничего.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 02:44

  Surfer написав:идеальный городской вариант. Для массового наполнения рынка дешевыми электричками остается совсем ничего.

Та швидше би. 150 км - по місту в день вистачить по самі вуха, а на ніч - на зарядку (коли електроенергія вдвічі дешевша по двозонному лічильнику). Красота! А то скільки вже можна травитися вихлопними газами?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:36

Re: Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...

Если китайцы начали выпуски мини-автомобилей с пробегом 150км стоимостью в 5К (анлоги от ведущих автопроизводителей по пробегу стоят сегодня раз в 4-5 дороже), то ничего не должно помешать им выпускать полноценные машины с пробегом 300-400 км со стоимостью соответственно максимум порядка 10К - а это вообще бомба для решения уже не только городских задач и вызов всем производителям элетромобилей способному серьезно продемпинговать цены на них.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:05

  Surfer написав:Если китайцы начали выпуски мини-автомобилей с пробегом 150км стоимостью в 5К (анлоги от ведущих автопроизводителей по пробегу стоят сегодня раз в 4-5 дороже), то ничего не должно помешать им выпускать полноценные машины с пробегом 300-400 км со стоимостью соответственно максимум порядка 10К - а это вообще бомба для решения уже не только городских задач и вызов всем производителям элетромобилей способному серьезно продемпинговать цены на них.

Один только минус - эти китайские поделки будут пластиковыми капсулами для самоубийц на дороге
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:13

Максималка 65км/ч это не капсула, это драндулет...
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:20

Китайцы быстро учатся. Самая дорогостоящая часть электромобиля - это батарея. И если заявлен тренд в 150км/$5К то такую ерунду как качественный кузов, системы аварийнеой безопастности, которые уже отлажены в китайском автопроме, без существеного влияния на окончательную цену, сделать не составит никакого труда.

И кстати об электротуктуках, которые являются одной из важнейших транспортных составляющих в азии

300-900баксов при пробеге 100 км на одном заряде. Можно считать электромобильную революцию полностью вступившей в свои права.

Думаю следующим этапом будет актуальность переделки коптящего ДВС хлама с нормальными кузовами , под электротягу.
Surfer
 
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