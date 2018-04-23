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Китайці продаватимуть копії
культових суперкарів за...

Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 01:09

Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська автомобільна компанія готова наповнити ринок доступними суперкарами.

Дивися повний текст Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за смішні гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 01:09

идеальный городской вариант. Для массового наполнения рынка дешевыми электричками остается совсем ничего.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 02:44

  Surfer написав:идеальный городской вариант. Для массового наполнения рынка дешевыми электричками остается совсем ничего.

Та швидше би. 150 км - по місту в день вистачить по самі вуха, а на ніч - на зарядку (коли електроенергія вдвічі дешевша по двозонному лічильнику). Красота! А то скільки вже можна травитися вихлопними газами?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:36

Re: Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...

Если китайцы начали выпуски мини-автомобилей с пробегом 150км стоимостью в 5К (анлоги от ведущих автопроизводителей по пробегу стоят сегодня раз в 4-5 дороже), то ничего не должно помешать им выпускать полноценные машины с пробегом 300-400 км со стоимостью соответственно максимум порядка 10К - а это вообще бомба для решения уже не только городских задач и вызов всем производителям элетромобилей способному серьезно продемпинговать цены на них.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:05

  Surfer написав:Если китайцы начали выпуски мини-автомобилей с пробегом 150км стоимостью в 5К (анлоги от ведущих автопроизводителей по пробегу стоят сегодня раз в 4-5 дороже), то ничего не должно помешать им выпускать полноценные машины с пробегом 300-400 км со стоимостью соответственно максимум порядка 10К - а это вообще бомба для решения уже не только городских задач и вызов всем производителям элетромобилей способному серьезно продемпинговать цены на них.

Один только минус - эти китайские поделки будут пластиковыми капсулами для самоубийц на дороге
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:13

Максималка 65км/ч это не капсула, это драндулет...
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:20

Китайцы быстро учатся. Самая дорогостоящая часть электромобиля - это батарея. И если заявлен тренд в 150км/$5К то такую ерунду как качественный кузов, системы аварийнеой безопастности, которые уже отлажены в китайском автопроме, без существеного влияния на окончательную цену, сделать не составит никакого труда.

И кстати об электротуктуках, которые являются одной из важнейших транспортных составляющих в азии

300-900баксов при пробеге 100 км на одном заряде. Можно считать электромобильную революцию полностью вступившей в свои права.

Думаю следующим этапом будет актуальность переделки коптящего ДВС хлама с нормальными кузовами , под электротягу.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:27

Re: Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...

  Surfer написав:И если заявлен тренд в 150км/$5К то такую ерунду как качественный кузов, системы аварийнеой безопастности, которые уже отлажены в китайском автопроме

Качественные и надежные кузова в китайском автопроме? Серьезно?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:33

  civ написав:Максималка 65км/ч это не капсула, это драндулет...

Во первых в статье говорилось об авто "существенно уменьшенных" в размерах. Вы пробовали когда то на мини автомобилях ехать хотя бы со скоростью 100 км/ч - даже на нормальной дороге его трясет как шарабан уже при такой скорости. А если мы говорим о городском автомобиле , то в большинстве стран европы скорость в городе ограничена в 50 км/ч в центре до 30. Так что для города с головой, тем более с пробегом в 150 км. Но при заявленных х-ках, на нормальный кузов элементарно поставить в разы более мощную батарею + соответственно более мощную силовую часть что даст в итоге весьма достойный аппарат.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:54

Re: Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...

Ціна внутрішня з дотаціями, на експорт буде дорожче:
Китайцы не заинтересованы продавать «наружу», они заинтересованы продавать внутри страны. Поэтому цена для экспорта электромобилей значительно выше, чем для своих потребителей...
На сегодня Китай очень активно наращивают производство электромобилей. При поддержке их власти как производители, так и конечные покупатели получают самые большие льготы в мире: если льгота в США — $7000-7500, то в Китае они получают больше $10000. Также в Китае раньше всех в мире вступает запрет на производство авто с ДВС — с 2019-2020 года. https://autonews.ua/deshevye-kitajskie- ... aine-foto/


В нас на разі таке задоволення доста дороге, навіть електро-ланос 676 тис. грн. 26 тис.$ https://autonews.ua/zaz-razozlil-socset ... bili-foto/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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