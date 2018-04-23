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Китайці продаватимуть копії
культових суперкарів за...

Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:04

  Faceless написав:Качественные и надежные кузова в китайском автопроме? Серьезно?


Продают же они как то свои авто по всему миру , проходят сертификации , стандарты. Может они чего не знают - вы бы им позвонили, растолковали что к чему.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:14

  Ой+ написав:Ціна внутрішня з дотаціями, на експорт буде дорожче:
Китайцы не заинтересованы продавать «наружу», они заинтересованы продавать внутри страны. Поэтому цена для экспорта электромобилей значительно выше, чем для своих потребителей...
На сегодня Китай очень активно наращивают производство электромобилей. При поддержке их власти как производители, так и конечные покупатели получают самые большие льготы в мире: если льгота в США — $7000-7500, то в Китае они получают больше $10000. Также в Китае раньше всех в мире вступает запрет на производство авто с ДВС — с 2019-2020 года. https://autonews.ua/deshevye-kitajskie- ... aine-foto/


В нас на разі таке задоволення доста дороге, навіть електро-ланос 676 тис. грн. 26 тис.$ https://autonews.ua/zaz-razozlil-socset ... bili-foto/


С электро ланосами это та же беда как и с ценами на гостиницы на финал Лиги чемпионов , спекулятивные цены на продукты, энергоносители, валютные качели - нзвание всему этому монополизм и жлобство. О чем тут говорить если поношенный Лиф с пробегом в 130 км в Украине можно купить за 8-10К вместо этого хлама за 26К. Факт тот что резервы для серьезного снижения цен есть.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:26

  Surfer написав:
  Faceless написав:Качественные и надежные кузова в китайском автопроме? Серьезно?


Продают же они как то свои авто по всему миру , проходят сертификации , стандарты. Может они чего не знают - вы бы им позвонили, растолковали что к чему.

Они заняли свою нишу - дешево и сердино, но потому и качество, безопасность, надежность на уровне допустимого минимума, чтобы разрешили продавать.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:29

Неплохо, я бы взял копию Чери Амулет, если будут доступные цены
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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