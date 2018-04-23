Китайці продаватимуть копії культових суперкарів за...

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Ой+ написав:Ціна внутрішня з дотаціями, на експорт буде дорожче:
Китайцы не заинтересованы продавать «наружу», они заинтересованы продавать внутри страны. Поэтому цена для экспорта электромобилей значительно выше, чем для своих потребителей... На сегодня Китай очень активно наращивают производство электромобилей. При поддержке их власти как производители, так и конечные покупатели получают самые большие льготы в мире: если льгота в США — $7000-7500, то в Китае они получают больше $10000. Также в Китае раньше всех в мире вступает запрет на производство авто с ДВС — с 2019-2020 года. https://autonews.ua/deshevye-kitajskie- ... aine-foto/
С электро ланосами это та же беда как и с ценами на гостиницы на финал Лиги чемпионов , спекулятивные цены на продукты, энергоносители, валютные качели - нзвание всему этому монополизм и жлобство. О чем тут говорить если поношенный Лиф с пробегом в 130 км в Украине можно купить за 8-10К вместо этого хлама за 26К. Факт тот что резервы для серьезного снижения цен есть.