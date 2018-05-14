Відповідну думку висловили експерти асоціації «Укрсадпром».
Дивися повний текст Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї ягід і фруктів в Україні.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 06:49
Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї ягід і фруктів в Україні.
Додано: Нед 20 тра, 2018 06:50
Она также забыла сказать что в Польше оплачиваются трудочасы а не трудодни. Сколько часов в день наработал, столько денег и получил. Так что чем больше в день часов работаешь, тем больше зарплата.
А медицинская страховка и у нас отсутствует.
Додано: Нед 20 тра, 2018 07:24
Re: Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї...
Интересно, наши ягоды по цене на западном рынке чем-то отличаются от цен на польские ягоды? Нет. Тогда выходит - что кто-то себе получает сверхприбыли, из-за очень низких цен на внутреннем рынке на рабочих.
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