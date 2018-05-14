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Трудова міграція може негативно
позначитися на врожаї...

Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 06:49

Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну думку висловили експерти асоціації «Укрсадпром».

Дивися повний текст Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї ягід і фруктів в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 06:50

Она также забыла сказать что в Польше оплачиваются трудочасы а не трудодни. Сколько часов в день наработал, столько денег и получил. Так что чем больше в день часов работаешь, тем больше зарплата.
А медицинская страховка и у нас отсутствует.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 07:24

Re: Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї...

Интересно, наши ягоды по цене на западном рынке чем-то отличаются от цен на польские ягоды? Нет. Тогда выходит - что кто-то себе получает сверхприбыли, из-за очень низких цен на внутреннем рынке на рабочих.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:53

"украинские предприятия крайне заинтересованы в трудовых ресурсах, при этом готовы предложить оплату труда на европейском уровне" - предлагайте и проблема будет снята
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:58

Все уехали собирать урожай на полях Польши
Всё IMHO
Вкладчик1234
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