Відповідну думку висловили експерти асоціації «Укрсадпром».
Дивися повний текст Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї ягід і фруктів в Україні.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 06:49
Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї ягід і фруктів в Україні.
Додано: Нед 20 тра, 2018 06:50
Она также забыла сказать что в Польше оплачиваются трудочасы а не трудодни. Сколько часов в день наработал, столько денег и получил. Так что чем больше в день часов работаешь, тем больше зарплата.
А медицинская страховка и у нас отсутствует.
Додано: Нед 20 тра, 2018 07:24
Re: Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї...
Интересно, наши ягоды по цене на западном рынке чем-то отличаются от цен на польские ягоды? Нет. Тогда выходит - что кто-то себе получает сверхприбыли, из-за очень низких цен на внутреннем рынке на рабочих.
Додано: Нед 20 тра, 2018 10:53
"украинские предприятия крайне заинтересованы в трудовых ресурсах, при этом готовы предложить оплату труда на европейском уровне" - предлагайте и проблема будет снята
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:08
"...резко и необоснованно..." (повышать оплату) - ню-ню, с такой позицией ягодники могут заранее выкорчевать свои насаждения, ибо это дорога в никуда. Есть рынок, не укладываетесь в него - идите машины мыть... ну, или бутылки собирать, там тоже можно нехило заработать
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:20
Знаю людей в Харькове, толпой на лето в Финляндию на сбор ягод года 4 подряд как ездят. Толтко украинские "якоря" не пускают их по миру, но правительство сейчас и это исправляет
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:22
Не будет.Так как в Польше до усрачки трудовые ресурсы не бухают иначе сразу выгонят. А здесь как обычно можно себе позволить после трудового дня, а потом с бодуна не выйти на работу. Это только один из факторов , есть ещё куча.
Додано: Пон 21 тра, 2018 05:06
Re: Трудова міграція може негативно позначитися на врожаї...
Давайте будем добавлять до кучи. Сын скоро диплом получит и уже ищет работу по специальности. Пошёл по объявлению. Сказал начальника что механики не нужны, а только строители и это на минималку. Узнаю у знакомой что там работает, строители и нафик не нужны, нужно было ему занести.
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