Міжнародний валютний фонд (МВФ) радить уряду Німеччини здійснювати більше інвестицій, підвищити рівень заробітної плати і ввести податкові пільги.
Дивися повний текст МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 08:21
МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати
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Дивися повний текст МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати.
Додано: Нед 20 тра, 2018 08:21
Они там в МВФ вообще что ли охренели? У немцев и так уже 67 лет, куда же выше?
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