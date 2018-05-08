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МВФ радить Німеччині знизити
податки і збільшити зарплати

МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:21

МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) радить уряду Німеччини здійснювати більше інвестицій, підвищити рівень заробітної плати і ввести податкові пільги.

Дивися повний текст МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:21

МВФ также рекомендует Германии повысить пенсионный возраст...

Они там в МВФ вообще что ли охренели? У немцев и так уже 67 лет, куда же выше?
centaur
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:57

  centaur написав:
МВФ также рекомендует Германии повысить пенсионный возраст...

Они там в МВФ вообще что ли охренели? У немцев и так уже 67 лет, куда же выше?


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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:58

  centaur написав:
МВФ также рекомендует Германии повысить пенсионный возраст...

Они там в МВФ вообще что ли охренели? У немцев и так уже 67 лет, куда же выше?

МВФ также рекомендует Германии повысить пенсионный возраст, поскольку это поможет сократить бедность в старости.

в переводе на обычный язык значит:

до старости после повышения пенсионного возраста большинство не доживет, следовательно они не станут бедными.

Т.ч., если повысить пенсионный возраст до 150 лет, в Украине не будет ни одного бедного пенсионера, уйдут в небытие дефицит ПФ, субсидии пенсионерам, льготы на их проезд в общественном транспорте...
yanyura
 
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