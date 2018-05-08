|
|
|
МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 08:21
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) радить уряду Німеччини здійснювати більше інвестицій, підвищити рівень заробітної плати і ввести податкові пільги.
Дивися повний текст МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82026
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 20 тра, 2018 08:21
МВФ также рекомендует Германии повысить пенсионный возраст...
Они там в МВФ вообще что ли охренели? У немцев и так уже 67 лет, куда же выше?
-
centaur
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 05.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:57
centaur написав:
МВФ также рекомендует Германии повысить пенсионный возраст...
Они там в МВФ вообще что ли охренели? У немцев и так уже 67 лет, куда же выше?
продолжительность жизни растет
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3055
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:58
centaur написав:
МВФ также рекомендует Германии повысить пенсионный возраст...
Они там в МВФ вообще что ли охренели? У немцев и так уже 67 лет, куда же выше?
МВФ также рекомендует Германии повысить пенсионный возраст, поскольку это поможет сократить бедность в старости.
в переводе на обычный язык значит:до старости после повышения пенсионного возраста большинство не доживет, следовательно они не станут бедными.
Т.ч., если повысить пенсионный возраст до 150 лет, в Украине не будет ни одного бедного пенсионера, уйдут в небытие дефицит ПФ, субсидии пенсионерам, льготы на их проезд в общественном транспорте...
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 3562
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 663 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:57
centaur написав:
Они там в МВФ вообще что ли охренели? У немцев и так уже 67 лет, куда же выше?
есть уже планы по повышению до 69...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3497
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:57
Тракторист написав:
есть уже планы по повышению до 69...
Вообще офигели. Они решили пенсионный возраст каждый год увеличивать? Лучше бы нашли способ с пожизненными трудоспособными получателями соцпомощи бороться. Тогда и налоги можно спокойно уменьшать и пенсионный возраст не увеличивать.
-
link654
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|