Міжнародний валютний фонд (МВФ) радить уряду Німеччини здійснювати більше інвестицій, підвищити рівень заробітної плати і ввести податкові пільги.
Дивися повний текст МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 08:21
МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ радить Німеччині знизити податки і збільшити зарплати.
Додано: Нед 20 тра, 2018 08:21
Они там в МВФ вообще что ли охренели? У немцев и так уже 67 лет, куда же выше?
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:57
продолжительность жизни растет
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:58
в переводе на обычный язык значит:
до старости после повышения пенсионного возраста большинство не доживет, следовательно они не станут бедными.
Т.ч., если повысить пенсионный возраст до 150 лет, в Украине не будет ни одного бедного пенсионера, уйдут в небытие дефицит ПФ, субсидии пенсионерам, льготы на их проезд в общественном транспорте...
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:57
есть уже планы по повышению до 69...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:57
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