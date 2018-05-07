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За сім років в Україні стало вдвічі менше вчених і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 09:23
Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році в Україні працювали 94,274 тис. вчених і дослідників
Дивися повний текст За сім років в Україні стало вдвічі менше вчених і дослідників — Держстат
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