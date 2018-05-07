За сім років в Україні стало вдвічі менше вчених і...

Додано: Нед 20 тра, 2018 15:52

А если из этого количества выделить количество "проФФесоров", и "собственников мёртвых патентов" - получили бы цифру близкую к действительности.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.