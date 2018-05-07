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За сім років в Україні стало
вдвічі менше вчених і...

За сім років в Україні стало вдвічі менше вчених і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:23

За сім років в Україні стало вдвічі менше вчених і...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році в Україні працювали 94,274 тис. вчених і дослідників

Дивися повний текст За сім років в Україні стало вдвічі менше вчених і дослідників — Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:52

А если из этого количества выделить количество "проФФесоров", и "собственников мёртвых патентов" - получили бы цифру близкую к действительности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:59

Лучше бы не исследователей считали, а их исследования. Вот где печаль и тоска.
phantom_systems
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