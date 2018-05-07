У 2017 році в Україні працювали 94,274 тис. вчених і дослідників
Дивися повний текст За сім років в Україні стало вдвічі менше вчених і дослідників — Держстат.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 09:23
За сім років в Україні стало вдвічі менше вчених і...
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Дивися повний текст За сім років в Україні стало вдвічі менше вчених і дослідників — Держстат.
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:52
А если из этого количества выделить количество "проФФесоров", и "собственников мёртвых патентов" - получили бы цифру близкую к действительности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:59
Лучше бы не исследователей считали, а их исследования. Вот где печаль и тоска.
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:43
М да шайка дармоедов.. смотрю на мою родную кафедру в универе.. одна большая семья, куда не плюнь все кто то кому то родня..а жрать и вкусно хотят все. Бумаги отчеты диссертации строчат доцентов получают... а как правильно сказал phantom_systems в реале толку НОЛЬ.
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