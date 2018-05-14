Про це свідчать дані організації Спільна ініціатива з нафтової статистики (JODI).
Дивися повний текст Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 11:48
Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти.
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:48
Про сланцевый газ хотелось бы побольше. Когда он окончательно вкупе с волшебным термоядом похоронит экономтики стран третьего мира
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:33
При цене около 50 баксов за баррель в штатах невыгодно её добывать, а как только выше то понеслась душа по кочкам.
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