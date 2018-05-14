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Росія втратила світове
лідерство з видобутку нафти

Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:48

Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані організації Спільна ініціатива з нафтової статистики (JODI).

Дивися повний текст Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:48

Про сланцевый газ хотелось бы побольше. Когда он окончательно вкупе с волшебным термоядом похоронит экономтики стран третьего мира
l_bregnew
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:33

При цене около 50 баксов за баррель в штатах невыгодно её добывать, а как только выше то понеслась душа по кочкам.
Ratatui
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