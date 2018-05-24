Про це свідчать дані організації Спільна ініціатива з нафтової статистики (JODI).
Дивися повний текст Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 11:48
Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти.
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:48
Про сланцевый газ хотелось бы побольше. Когда он окончательно вкупе с волшебным термоядом похоронит экономтики стран третьего мира
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:33
При цене около 50 баксов за баррель в штатах невыгодно её добывать, а как только выше то понеслась душа по кочкам.
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:55
Пока Россия с другими странами прилежно сокращали добычу, США настойчиво ее наращивала. Совпадение? Не думаю.
Похоже на большой договорняк с саудитами вытолкать РФ с рынка.
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:17
НЕ ПОХОЖЕ - просто идет переориентация потоков. Все меньше в Европу, все больше в КНР.
Экспорт России важнейших товаров за январь - март 2018 год
НЕФТЬ СЫРАЯ 61 642.6 тыс. т
Темп роста январь - март 2018 к январю - марту 2017 в %
вес - 98,5
стоимость - 121,2
млн. долл.США 28 205.7
Или 27% от всего экспорта за квартал в сумме 103,5 млрд. USD.
Главное же, что с 1/5 пошлина на экспорт нефти оставляет 132 доллара на тонну, т.е. около 8200 рублей, что принесет бюджету почти 165 млрд. рублей в месяц - примерно 1/9 всех ожидаемых доходов в 2018-ом.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:11
Re: Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти
Бу-га-га!!!!!!!
Трамп договорился о том, что Китай будет закупать Американские нефть и газ для закрытия внешнеторгового дефицита:
Твою Рашу, которая "меньше в ЕС, больше в КНР" просто пнули ногой под одно место.
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