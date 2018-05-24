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Росія втратила світове
лідерство з видобутку нафти

Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:48

Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані організації Спільна ініціатива з нафтової статистики (JODI).

Дивися повний текст Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:48

Про сланцевый газ хотелось бы побольше. Когда он окончательно вкупе с волшебным термоядом похоронит экономтики стран третьего мира
l_bregnew
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:33

При цене около 50 баксов за баррель в штатах невыгодно её добывать, а как только выше то понеслась душа по кочкам.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:55

Пока Россия с другими странами прилежно сокращали добычу, США настойчиво ее наращивала. Совпадение? Не думаю.

Похоже на большой договорняк с саудитами вытолкать РФ с рынка.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:17

Похоже на большой договорняк с саудитами вытолкать РФ с рынка.

НЕ ПОХОЖЕ - просто идет переориентация потоков. Все меньше в Европу, все больше в КНР.
Экспорт России важнейших товаров за январь - март 2018 год
НЕФТЬ СЫРАЯ 61 642.6 тыс. т
Темп роста январь - март 2018 к январю - марту 2017 в %
вес - 98,5
стоимость - 121,2
млн. долл.США 28 205.7
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1978
Или 27% от всего экспорта за квартал в сумме 103,5 млрд. USD.
Главное же, что с 1/5 пошлина на экспорт нефти оставляет 132 доллара на тонну, т.е. около 8200 рублей, что принесет бюджету почти 165 млрд. рублей в месяц - примерно 1/9 всех ожидаемых доходов в 2018-ом.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:11

Re: Росія втратила світове лідерство з видобутку нафти

  Волгарь написав:Все меньше в Европу, все больше в КНР.

Бу-га-га!!!!!!!
Трамп договорился о том, что Китай будет закупать Американские нефть и газ для закрытия внешнеторгового дефицита:
http://www.interfax.ru/business/614592
Твою Рашу, которая "меньше в ЕС, больше в КНР" просто пнули ногой под одно место.
myshapiton
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