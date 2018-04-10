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Збитки від кібератак по всьому світу страховики оцінюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Allianz.
Дивися повний текст Збитки від кібератак по всьому світу страховики оцінюють в $1 трлн на рік
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:57
Ущерб от страховщиков горааааздо больше
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