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Збитки від кібератак по всьому
світу страховики оцінюють...

Збитки від кібератак по всьому світу страховики оцінюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:57

Збитки від кібератак по всьому світу страховики оцінюють...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Allianz.

Дивися повний текст Збитки від кібератак по всьому світу страховики оцінюють в $1 трлн на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:57

Ущерб от страховщиков горааааздо больше
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