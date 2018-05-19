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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

Додано: Нед 20 тра, 2018 13:33 О сепаратизме Всем кажется что сепаратист это только тот кто кричит - отделим , высказывает ненависть к государству. На самом деле не совсем так , забор можно ставить как со стороны донецка , так и со стороны днепра. Можно как тянуть регион в сторону другого государства так и толкать . И вполне возможно есть люди которые делают это все за деньги . Сепаратизм - это от слова separate - разделять . Разделять общество

в любом проявлении .



Как например возбудить волну сепаратизма в чечне ? Просто , надо используя любые каналы используя любую возможность кричать , мы русские , вы чечены , мы вас заставим выучить русский ( хотя он государственный в рф ), вы бы*** , вы никто и ничто , мы вас на ъ.ю вертели ... ну и так далее . Это вызовет обиды в чечне на русских и на россию . Можно использовать другую мотивацию - страх , мы прийдем и вам и ...

При этом формируя общность - чечены . Патриотизм эта такая вещь когда вам говорят "братья и сестры" ... И ждут от вас действий по защите роя . Соответственно формирование общности тоже является важным моментом . Ее могут формировать сами чечены , или вы им можете в этом помогать .



Что делать при случае с чечней понятно ? Но свое бревно в глазу не видно . Для россии мы такие же чечены . Они знают о том что Украина это разные регионы , оккупированная часть польши , венгрии , бессарабии , крымское ханство , российской империи . В разные периоды истории эти части насильственно были присоединены. Империя работала над зачисткой национальной памяти , над применением , над стиранием отличий . Это был

длительный и кровавый путь . Крымских татар выселяли , на их место заселяли русских и украинцев . Из оккупированных территорий польши выселяли украинцев на восток , НКВД зачищала неугодных . Происходила длительная разрушительная и кровавая работа . Это цена типа понимания что империя едина . Это плохой путь , но его УЖЕ прошли . А вот после 1991 Украина приняв регионы бывшей империи , не поняв что в ее интересах

сохранять единство начала подымать весь тот ил что осел на дно .



Почему интересно подымать ил со дна . Потому что в каждом из этих регионов есть свой главный олигарх который контролирует регион . Не секрет что часто нельзя было просто поставить свой киоск если ты из соседней области . Рядовые граждане лишены таких подробностей , но это было . И олигархам выгодно формировать общность .

В 2014 году был даже план по делению Украины по границам олигархических кланов .



Так вот что могут делать россияне для того чтоб проворачивать схему аля чечня .

Ну во первых , одним из лозунгов майдана был "донецкое бы***" ... некоторые отрицают его существование прямо вря в глаза . Но запустила его ЮВТ . Потом вычищался интернет , уже видео с ее словами вы не найдете . Прямое оскорбление по региональному признаку .

Во вторых , можно нанимать "патриотов" , "патриот" должен писать на украинском , при этом должен наплевательски относиться к региональным особенностям Украины . Он должен угрожать жителям - типа мы вас заставим выучить украинский,

Мы придем и всех выселим , нам не нужны граждане нам нужна земля , чемодан вокзал - уезжайте . Это все угрозы личному жизненному пространству поражающие страх . Можно придумать миллион аргументов которые будут затрагивать

это жизненное пространство - это и история , это и язык , культура . В стране где козаков вешали во львове , а восточная украина 500 лет воевала с империями территории которых находятся сейчас в составе Украины - это

приведет к подъему ила со дна . Кто мы , чем мы отличаемся и т.д.



Так вот к чему я веду , к тому что для развала Украины можно не только создавать днр , не только им придумывать отдельные флаги , но и делать вещи которые на первый взгляд кажутся патриотичными . По сути на сегодня россии достаточно финансировать националистов и специальных пропагандонов которые будут из себя изображать

патриотов и националистов. Драйвер распада любой империи - это национализм или экономический эгоизм . Например лозунги националистов 1991 года - сколько мы производим мяса , пшеницы и молока , и это все уходит в москву - это экономический эгоизм . Точно таким же эгоизмом является лозунг "донецк кормит Украину" .

Югославия развалились на множество государств после того как на выборах победили националисты . Две брошенные фразы наших националистов - "поезд дружбы" , и высказывания фарион о крыме - склонили граждан к измене . Российская пропаганда могла безуспешно работать в крыму , но услышав это от своих - это изменило расстановку . Когда ты слышишь от своих это вызывает большее доверие чем от чужих. Поэтому пропаганда РФ сосредоточилась именно на этих моментах .



Еще одним путем является создания образа патриота как необразованного хама . Замыливание и забивание других патриотично настроенных людей . Когда вам повторят 33 раза одну и ту же правильную патриотичную мысль , но сопровождая это хамством , грубостью , угрозами , то любой кто потом произнесет ту же мысль будучи настоящим

патриотом - будет у вас вызывать заученные реакции и ассоциации. И у меня складывается мнение что над этим активно работают .



Часто действия псевдопатритов воспринимаются на ура значительной частью населения . В этом и опасность . Что это легко имплементировать в общество не вызывая отторжения . Пришел кто-то к киоскеру и начал над ним измываться - а обслужи меня на украинском , у нас же здесь Украина , правда ? Пока ты говоришь на украинском - это твой выбор , который нужно уважать , но когда ты на этом пытаешься построить свою исключительность - в этот моменты ты становишься сепаром . По скудости ума , за деньги - не важно .

Почему общество часто воспринимает положительно ? Потому что простые инстинкты возвышения , стадности , те же самые что приводят к групповым издевательствам над людьми в тюрьмах например, в школах , и т.п. В этот момент это все выходит в наружу и начинает работать . Каждое г***о хочет пахнуть сиренью и возвыситься над другим . Очень легко использовать низменные инстинкты населения когда люди малообразованы

и обработаны пропагандой ( в т.ч. и украинской ).



И отдельно могу сказать что Украина утратила огромный ресурс по работе с населением оккупированных территорий , пока это было по живому нужно было создавать положительный образ Украины у граждан своей же страны. В это же время их запугивали блокадами , угрозами , рассказами что с ними сделают и постоянно продолжают совершать

акты угроз в отношении личного жизненного пространства . Поверьте если вы угрожаете семье , то инстинкты настроены на то чтоб сохранить имущество , жизни , здоровья , защитить себя и своих детей . Когда вы кого-то запугиваете , создаете угрозу личному жизненному пространству вы рождаете врага . Вчера это был ваш гражданин , а сегодня это уже враг , и виноваты в этом только вы . Добро должно быть мягким и впитывать

как губочка , согревать , а не быть угловатым и вызывать страх и раздражение . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2601 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 646 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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