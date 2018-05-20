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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:33
Всем кажется что сепаратист это только тот кто кричит - отделим , высказывает ненависть к государству. На самом деле не совсем так , забор можно ставить как со стороны донецка , так и со стороны днепра. Можно как тянуть регион в сторону другого государства так и толкать . И вполне возможно есть люди которые делают это все за деньги . Сепаратизм - это от слова separate - разделять . Разделять общество
в любом проявлении .
Как например возбудить волну сепаратизма в чечне ? Просто , надо используя любые каналы используя любую возможность кричать , мы русские , вы чечены , мы вас заставим выучить русский ( хотя он государственный в рф ), вы бы*** , вы никто и ничто , мы вас на ъ.ю вертели ... ну и так далее . Это вызовет обиды в чечне на русских и на россию . Можно использовать другую мотивацию - страх , мы прийдем и вам и ...
При этом формируя общность - чечены . Патриотизм эта такая вещь когда вам говорят "братья и сестры" ... И ждут от вас действий по защите роя . Соответственно формирование общности тоже является важным моментом . Ее могут формировать сами чечены , или вы им можете в этом помогать .
Что делать при случае с чечней понятно ? Но свое бревно в глазу не видно . Для россии мы такие же чечены . Они знают о том что Украина это разные регионы , оккупированная часть польши , венгрии , бессарабии , крымское ханство , российской империи . В разные периоды истории эти части насильственно были присоединены. Империя работала над зачисткой национальной памяти , над применением , над стиранием отличий . Это был
длительный и кровавый путь . Крымских татар выселяли , на их место заселяли русских и украинцев . Из оккупированных территорий польши выселяли украинцев на восток , НКВД зачищала неугодных . Происходила длительная разрушительная и кровавая работа . Это цена типа понимания что империя едина . Это плохой путь , но его УЖЕ прошли . А вот после 1991 Украина приняв регионы бывшей империи , не поняв что в ее интересах
сохранять единство начала подымать весь тот ил что осел на дно .
Почему интересно подымать ил со дна . Потому что в каждом из этих регионов есть свой главный олигарх который контролирует регион . Не секрет что часто нельзя было просто поставить свой киоск если ты из соседней области . Рядовые граждане лишены таких подробностей , но это было . И олигархам выгодно формировать общность .
В 2014 году был даже план по делению Украины по границам олигархических кланов .
Так вот что могут делать россияне для того чтоб проворачивать схему аля чечня .
Ну во первых , одним из лозунгов майдана был "донецкое бы***" ... некоторые отрицают его существование прямо вря в глаза . Но запустила его ЮВТ . Потом вычищался интернет , уже видео с ее словами вы не найдете . Прямое оскорбление по региональному признаку .
Во вторых , можно нанимать "патриотов" , "патриот" должен писать на украинском , при этом должен наплевательски относиться к региональным особенностям Украины . Он должен угрожать жителям - типа мы вас заставим выучить украинский,
Мы придем и всех выселим , нам не нужны граждане нам нужна земля , чемодан вокзал - уезжайте . Это все угрозы личному жизненному пространству поражающие страх . Можно придумать миллион аргументов которые будут затрагивать
это жизненное пространство - это и история , это и язык , культура . В стране где козаков вешали во львове , а восточная украина 500 лет воевала с империями территории которых находятся сейчас в составе Украины - это
приведет к подъему ила со дна . Кто мы , чем мы отличаемся и т.д.
Так вот к чему я веду , к тому что для развала Украины можно не только создавать днр , не только им придумывать отдельные флаги , но и делать вещи которые на первый взгляд кажутся патриотичными . По сути на сегодня россии достаточно финансировать националистов и специальных пропагандонов которые будут из себя изображать
патриотов и националистов. Драйвер распада любой империи - это национализм или экономический эгоизм . Например лозунги националистов 1991 года - сколько мы производим мяса , пшеницы и молока , и это все уходит в москву - это экономический эгоизм . Точно таким же эгоизмом является лозунг "донецк кормит Украину" .
Югославия развалились на множество государств после того как на выборах победили националисты . Две брошенные фразы наших националистов - "поезд дружбы" , и высказывания фарион о крыме - склонили граждан к измене . Российская пропаганда могла безуспешно работать в крыму , но услышав это от своих - это изменило расстановку . Когда ты слышишь от своих это вызывает большее доверие чем от чужих. Поэтому пропаганда РФ сосредоточилась именно на этих моментах .
Еще одним путем является создания образа патриота как необразованного хама . Замыливание и забивание других патриотично настроенных людей . Когда вам повторят 33 раза одну и ту же правильную патриотичную мысль , но сопровождая это хамством , грубостью , угрозами , то любой кто потом произнесет ту же мысль будучи настоящим
патриотом - будет у вас вызывать заученные реакции и ассоциации. И у меня складывается мнение что над этим активно работают .
Часто действия псевдопатритов воспринимаются на ура значительной частью населения . В этом и опасность . Что это легко имплементировать в общество не вызывая отторжения . Пришел кто-то к киоскеру и начал над ним измываться - а обслужи меня на украинском , у нас же здесь Украина , правда ? Пока ты говоришь на украинском - это твой выбор , который нужно уважать , но когда ты на этом пытаешься построить свою исключительность - в этот моменты ты становишься сепаром . По скудости ума , за деньги - не важно .
Почему общество часто воспринимает положительно ? Потому что простые инстинкты возвышения , стадности , те же самые что приводят к групповым издевательствам над людьми в тюрьмах например, в школах , и т.п. В этот момент это все выходит в наружу и начинает работать . Каждое г***о хочет пахнуть сиренью и возвыситься над другим . Очень легко использовать низменные инстинкты населения когда люди малообразованы
и обработаны пропагандой ( в т.ч. и украинской ).
И отдельно могу сказать что Украина утратила огромный ресурс по работе с населением оккупированных территорий , пока это было по живому нужно было создавать положительный образ Украины у граждан своей же страны. В это же время их запугивали блокадами , угрозами , рассказами что с ними сделают и постоянно продолжают совершать
акты угроз в отношении личного жизненного пространства . Поверьте если вы угрожаете семье , то инстинкты настроены на то чтоб сохранить имущество , жизни , здоровья , защитить себя и своих детей . Когда вы кого-то запугиваете , создаете угрозу личному жизненному пространству вы рождаете врага . Вчера это был ваш гражданин , а сегодня это уже враг , и виноваты в этом только вы . Добро должно быть мягким и впитывать
как губочка , согревать , а не быть угловатым и вызывать страх и раздражение .
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alyak
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Додано: Нед 20 тра, 2018 14:00
alyak написав:
Всем кажется что сепаратист это только тот кто кричит - отделим , высказывает ненависть к государству. На самом деле не совсем так , забор можно ставить как со стороны донецка , так и со стороны днепра. Можно как тянуть регион в сторону другого государства так и толкать . И вполне возможно есть люди которые делают это все за деньги . Сепаратизм - это от слова separate - разделять . Разделять общество
в любом проявлении .
Как например возбудить волну сепаратизма в чечне ? Просто , надо используя любые каналы используя любую возможность кричать , мы русские , вы чечены , мы вас заставим выучить русский ( хотя он государственный в рф ), вы бы*** , вы никто и ничто , мы вас на ъ.ю вертели ... ну и так далее . Это вызовет обиды в чечне на русских и на россию . Можно использовать другую мотивацию - страх , мы прийдем и вам и ...
При этом формируя общность - чечены . Патриотизм эта такая вещь когда вам говорят "братья и сестры" ... И ждут от вас действий по защите роя . Соответственно формирование общности тоже является важным моментом . Ее могут формировать сами чечены , или вы им можете в этом помогать .
Что делать при случае с чечней понятно ? Но свое бревно в глазу не видно . Для россии мы такие же чечены . Они знают о том что Украина это разные регионы , оккупированная часть польши , венгрии , бессарабии , крымское ханство , российской империи . В разные периоды истории эти части насильственно были присоединены. Империя работала над зачисткой национальной памяти , над применением , над стиранием отличий . Это был
длительный и кровавый путь . Крымских татар выселяли , на их место заселяли русских и украинцев . Из оккупированных территорий польши выселяли украинцев на восток , НКВД зачищала неугодных . Происходила длительная разрушительная и кровавая работа . Это цена типа понимания что империя едина . Это плохой путь , но его УЖЕ прошли . А вот после 1991 Украина приняв регионы бывшей империи , не поняв что в ее интересах
сохранять единство начала подымать весь тот ил что осел на дно .
Почему интересно подымать ил со дна . Потому что в каждом из этих регионов есть свой главный олигарх который контролирует регион . Не секрет что часто нельзя было просто поставить свой киоск если ты из соседней области . Рядовые граждане лишены таких подробностей , но это было . И олигархам выгодно формировать общность .
В 2014 году был даже план по делению Украины по границам олигархических кланов .
Так вот что могут делать россияне для того чтоб проворачивать схему аля чечня .
Ну во первых , одним из лозунгов майдана был "донецкое бы***" ... некоторые отрицают его существование прямо вря в глаза . Но запустила его ЮВТ . Потом вычищался интернет , уже видео с ее словами вы не найдете . Прямое оскорбление по региональному признаку .
Во вторых , можно нанимать "патриотов" , "патриот" должен писать на украинском , при этом должен наплевательски относиться к региональным особенностям Украины . Он должен угрожать жителям - типа мы вас заставим выучить украинский,
Мы придем и всех выселим , нам не нужны граждане нам нужна земля , чемодан вокзал - уезжайте . Это все угрозы личному жизненному пространству поражающие страх . Можно придумать миллион аргументов которые будут затрагивать
это жизненное пространство - это и история , это и язык , культура . В стране где козаков вешали во львове , а восточная украина 500 лет воевала с империями территории которых находятся сейчас в составе Украины - это
приведет к подъему ила со дна . Кто мы , чем мы отличаемся и т.д.
Так вот к чему я веду , к тому что для развала Украины можно не только создавать днр , не только им придумывать отдельные флаги , но и делать вещи которые на первый взгляд кажутся патриотичными . По сути на сегодня россии достаточно финансировать националистов и специальных пропагандонов которые будут из себя изображать
патриотов и националистов. Драйвер распада любой империи - это национализм или экономический эгоизм . Например лозунги националистов 1991 года - сколько мы производим мяса , пшеницы и молока , и это все уходит в москву - это экономический эгоизм . Точно таким же эгоизмом является лозунг "донецк кормит Украину" .
Югославия развалились на множество государств после того как на выборах победили националисты . Две брошенные фразы наших националистов - "поезд дружбы" , и высказывания фарион о крыме - склонили граждан к измене . Российская пропаганда могла безуспешно работать в крыму , но услышав это от своих - это изменило расстановку . Когда ты слышишь от своих это вызывает большее доверие чем от чужих. Поэтому пропаганда РФ сосредоточилась именно на этих моментах .
Еще одним путем является создания образа патриота как необразованного хама . Замыливание и забивание других патриотично настроенных людей . Когда вам повторят 33 раза одну и ту же правильную патриотичную мысль , но сопровождая это хамством , грубостью , угрозами , то любой кто потом произнесет ту же мысль будучи настоящим
патриотом - будет у вас вызывать заученные реакции и ассоциации. И у меня складывается мнение что над этим активно работают .
Часто действия псевдопатритов воспринимаются на ура значительной частью населения . В этом и опасность . Что это легко имплементировать в общество не вызывая отторжения . Пришел кто-то к киоскеру и начал над ним измываться - а обслужи меня на украинском , у нас же здесь Украина , правда ? Пока ты говоришь на украинском - это твой выбор , который нужно уважать , но когда ты на этом пытаешься построить свою исключительность - в этот моменты ты становишься сепаром . По скудости ума , за деньги - не важно .
Почему общество часто воспринимает положительно ? Потому что простые инстинкты возвышения , стадности , те же самые что приводят к групповым издевательствам над людьми в тюрьмах например, в школах , и т.п. В этот момент это все выходит в наружу и начинает работать . Каждое г***о хочет пахнуть сиренью и возвыситься над другим . Очень легко использовать низменные инстинкты населения когда люди малообразованы
и обработаны пропагандой ( в т.ч. и украинской ).
И отдельно могу сказать что Украина утратила огромный ресурс по работе с населением оккупированных территорий , пока это было по живому нужно было создавать положительный образ Украины у граждан своей же страны. В это же время их запугивали блокадами , угрозами , рассказами что с ними сделают и постоянно продолжают совершать
акты угроз в отношении личного жизненного пространства . Поверьте если вы угрожаете семье , то инстинкты настроены на то чтоб сохранить имущество , жизни , здоровья , защитить себя и своих детей . Когда вы кого-то запугиваете , создаете угрозу личному жизненному пространству вы рождаете врага . Вчера это был ваш гражданин , а сегодня это уже враг , и виноваты в этом только вы . Добро должно быть мягким и впитывать
как губочка , согревать , а не быть угловатым и вызывать страх и раздражение .
Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о сепаратизме и о жизни вцелом.
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сірий
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:25
сірий написав:
Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о сепаратизме и о жизни вцелом.
а почему появился "ноль" ? ах да ... нас уронили ...
а когда он исчезнет ? ах да ... после того как россия развалится ... лет через 100 ...
утомляют чудики которым кажется что все будет решено на нулях ...
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alyak
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:55
alyak написав:
Пришел кто-то к киоскеру и начал над ним измываться - а обслужи меня на украинском , у нас же здесь Украина
Цілковита маячня, раша ТВ вже промила мізки поважному форумчанину, шкода, сумно б-ь. Є аксіома - крайній шовіністичний націоналізм шкідливий як з однієї так і з іншої сторін. Ні один здоровомислячий українець його не підтримує, а ідіотів вистачає навіть в самих розвинутих та толерантних країнах, то навіщо на підставі одиничних неадекватних випадків з дурнями проектувати це на всю країну, на всю націю?
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Василь-Рівне
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:41
alyak
Хорошо сказано, плюсую. Но не прошло и получаса, как появился "патриот" с требованием:
Не надо думать - с нами тот,
Кто все за нас решит.
(с) Высоцкий, 1965
Все кто думают - враги общества, их надо "помножить на 0"!
Без объяснений, без доказательств, вообще без чего-либо. Значит правильно вы написали и "патриоты" нервничают, что вами написанное еще хоть на маленькую щелочку, но еще больше "откроют глаза" у еще кого-то.
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yanyura
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Додано: Пон 21 тра, 2018 11:03
yanyura написав:
Но не прошло и получаса, как появился "патриот"
Тобто саме поняття "патріот" у Вас є прозивним та негативним? Чим український патріот гірший за швейцарського, американського, а тим більше російського? Тобто ТАМ потрібно бути патріотом, а тут ні чекаючи доки прийде "руський мір" на танках, градах, буратінах? Українці це все вже бачили і навіть російськофанатично схиблені таких подаруночків "руського міра" в свої оселі отримувати чогось не бажають.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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