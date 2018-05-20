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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<12 Додано: Пон 21 тра, 2018 11:41 Re: О сепаратизме alyak написав: патриотизм - это хорошо . Но у нас часто патриотизм - показушный патриотизм - это хорошо . Но у нас часто патриотизм - показушный

Не лише у нас, а у більшості країн світу, це якби зараз на рівні норми

alyak написав: Плюс под патриотизмом понимают восприятие своего региона , своей части страны Плюс под патриотизмом понимают восприятие своего региона , своей части страны

А це вже сепаратизм і ми ВЖЕ в курсі до чого він приводить

alyak написав: Напомню что Украина состоит из оккупированных территорий польши , венгрии , бессарабии , крымского ханства , из части российской империи . Это история 500 летнего противостояния когда запорожских козаков четвертовали во львове . Напомню что Украина состоит из оккупированных территорий польши , венгрии , бессарабии , крымского ханства , из части российской империи . Это история 500 летнего противостояния когда запорожских козаков четвертовали во львове .

Ну якби 500-річну історію сюди прикручувати не зовсім доречно. Була друга світова, була ялтинська конференція, були означені кордони. Все, крапка, ніхто немає права їх порушувати.

alyak написав: Поэтому когда псевдопатриот начинает "топить" за свою идеологию в регионе Поэтому когда псевдопатриот начинает "топить" за свою идеологию в регионе

Щє раз - це не патріотизм, це сепаратизм.

alyak написав: Хочешь быть патриотом - сделай так чтоб твоя страна была лучше всех ... чтоб не в польшу ехали а из польши ... Хочешь быть патриотом - сделай так чтоб твоя страна была лучше всех ... чтоб не в польшу ехали а из польши ...

Роблю кожний день, плачу податки на повну катушку (загальна форма оподаткування), а як їхали, так і їдуть. Напевне не все від мене, патріота, залежить. Не лише у нас, а у більшості країн світу, це якби зараз на рівні нормиА це вже сепаратизм і ми ВЖЕ в курсі до чого він приводитьНу якби 500-річну історію сюди прикручувати не зовсім доречно. Була друга світова, була ялтинська конференція, були означені кордони. Все, крапка, ніхто немає права їх порушувати.Щє раз - це не патріотизм, це сепаратизм.Роблю кожний день, плачу податки на повну катушку (загальна форма оподаткування), а як їхали, так і їдуть. Напевне не все від мене, патріота, залежить. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені. Василь-Рівне

Повідомлень: 4728 З нами з: 07.04.12 Подякував: 3610 раз. Подякували: 1647 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 тра, 2018 11:48 Re: О сепаратизме "пока это было по живому нужно было создавать положительный образ Украины у граждан своей же страны. В это же время их запугивали блокадами , угрозами , рассказами что с ними сделают и постоянно продолжают совершать"



Это рассуждение не имеет ничего общего с жизнью (как и многие, лень выдергивать).

Когда Украина могла создавать положительный образ? Когда им "по живому" промывали мозги распятыми мальчиками по российским каналам? Или когда бывший российский альфовец с группой единомышленников примазался к Правому Сектору, одел нацистскую форму и вместе с российскими каналами промаршеровал по Крещатику?



Украина проиграла информационную войну еще до начала Майдана!!!

Это все махание кулаками после драки!

Рассказывать, что кто-то там мог создать какой-то красивый информационный образ из разряда "хочу доллар по 2 гривны".



Тем более это вообще не имеет смысла сейчас, когда там ВООБЩЕ нет никакого информационного влияния.



Предлагаю вместо постройки песчаных замков написать такой же длиннопост с полным перечнем вариантов как донести через ноль Украину и побороть "самые честные" российские СМИ.



Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил. Они любят только богатых и сильных, потому и "Рассея вперед".

"Украина вперед" будет только тогда, когда станет богатой. А это могут десятилетия пройти. Та же Россия не за один, два, пять или десять лет обогнала Украину. Это и есть реальность. Это рассуждение не имеет ничего общего с жизнью (как и многие, лень выдергивать).Когда Украина могла создавать положительный образ? Когда им "по живому" промывали мозги распятыми мальчиками по российским каналам? Или когда бывший российский альфовец с группой единомышленников примазался к Правому Сектору, одел нацистскую форму и вместе с российскими каналами промаршеровал по Крещатику?Это все махание кулаками после драки!Рассказывать, что кто-то там мог создать какой-то красивый информационный образ из разряда "хочу доллар по 2 гривны".Тем более это вообще не имеет смысла сейчас, когда там ВООБЩЕ нет никакого информационного влияния.Предлагаю вместо постройки песчаных замков написать такой же длиннопост с полным перечнем вариантов как донести через ноль Украину и побороть "самые честные" российские СМИ.Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил. Они любят только богатых и сильных, потому и "Рассея вперед"."Украина вперед" будет только тогда, когда станет богатой. А это могут десятилетия пройти. Та же Россия не за один, два, пять или десять лет обогнала Украину. Это и есть реальность. myshapiton

Повідомлень: 2450 З нами з: 30.11.15 Подякував: 1275 раз. Подякували: 540 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 тра, 2018 11:53 Василь-Рівне написав: Ну якби 500-річну історію сюди прикручувати не зовсім доречно. Була друга світова, була ялтинська конференція, були означені кордони. Все, крапка, ніхто немає права їх порушувати.

Ну якби 500-річну історію сюди прикручувати не зовсім доречно. Була друга світова, була ялтинська конференція, були означені кордони. Все, крапка, ніхто немає права їх порушувати.



мы сейчас не о ялтинских конференциях , ибо бьют не по паспорту а по лицу ... У меня нет сомнений что Украина отсчитывает свой отчет как страна с 1991 г , в тех признанных всеми границах .



Вопрос о том что в Украине не понимают что она была слеплена из кусочков , чтоб эти кусочки соединились - было пролито очень много крови . И когда люди начинают подымать этот ил со дна , то они должны быть готовы к осознанию того что чем глубже ил - тем хуже для копающих .



Почему россии так легко удалось захватить часть страны ? Оккупированное крымское ханство и заселенное потом русскими и украинцами . Потому что вместо объеденяющей идеологии у нас идеология хождения с флажками . Потому что каждое мурло имеет право сказать "донецкое бы***" с трибуны ... мы сейчас не о ялтинских конференциях , ибо бьют не по паспорту а по лицу ... У меня нет сомнений что Украина отсчитывает свой отчет как страна с 1991 г , в тех признанных всеми границах .Вопрос о том что в Украине не понимают что она была слеплена из кусочков , чтоб эти кусочки соединились - было пролито очень много крови . И когда люди начинают подымать этот ил со дна , то они должны быть готовы к осознанию того что чем глубже ил - тем хуже для копающих .Почему россии так легко удалось захватить часть страны ? Оккупированное крымское ханство и заселенное потом русскими и украинцами . Потому что вместо объеденяющей идеологии у нас идеология хождения с флажками . Потому что каждое мурло имеет право сказать "донецкое бы***" с трибуны ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2608 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 651 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 тра, 2018 11:57 myshapiton написав: Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил. Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил.



Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...



вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи .



На территории Украины может уместиться 26 европейских государств , у каждого будет по языку и принципиальным различиям которые они в свое время у себя нашли чтоб стать этими отдельными государствами . Можем повторить ? Я думаю не стоит .



Я лично не вижу НИГДЕ значительных поведенческих мотивов среди людей . Что у нас , что на западе . Есть приглушенные мотивы которые приглушены потому что обожглись , больно было . Но если убрать мысль о боли - люди те же самые . Хотят шары , хотят по щучему велению , уважают бабки ... и т.д. Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи .На территории Украины может уместиться 26 европейских государств , у каждого будет по языку и принципиальным различиям которые они в свое время у себя нашли чтоб стать этими отдельными государствами . Можем повторить ? Я думаю не стоит .Я лично не вижу НИГДЕ значительных поведенческих мотивов среди людей . Что у нас , что на западе . Есть приглушенные мотивы которые приглушены потому что обожглись , больно было . Но если убрать мысль о боли - люди те же самые . Хотят шары , хотят по щучему велению , уважают бабки ... и т.д. Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2608 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 тра, 2018 14:11 Re: О сепаратизме alyak написав: И когда люди начинают подымать этот ил со дна И когда люди начинают подымать этот ил со дна

Це не люди, це сепаратисти або проплачені провокатори, які не розуміють, що проливаючи чужу кров дуже скоро захлинуться в своїй. Ви піднімаєте - ні, я піднімаю - ні. Хто піднімає - русопропаганда от за тих 7 млрд на рік

alyak написав: Почему россии так легко удалось захватить часть страны ? Почему россии так легко удалось захватить часть страны ?

На це питання дуже влучно недавно відповів Президент (теорія культурного імперіалізму), ханство тут знову ж таки не причому : http://www.gogetnews.info/news/politics ... -krym.html

alyak написав: Потому что вместо объеденяющей идеологии у нас идеология хождения с флажками Потому что вместо объеденяющей идеологии у нас идеология хождения с флажками

Не знаю де це у Вас без кінця ходять з прапорцями, у нас лише на великі свята, а решта часу працюють, підозрюю, що і по всій Україні так, час безкінечного ходіння з прапорцями минув. Це не люди, це сепаратисти або проплачені провокатори, які не розуміють, що проливаючи чужу кров дуже скоро захлинуться в своїй. Ви піднімаєте - ні, я піднімаю - ні. Хто піднімає - русопропаганда от за тих 7 млрд на рікНа це питання дуже влучно недавно відповів Президент (теорія культурного імперіалізму), ханство тут знову ж таки не причому :Не знаю де це у Вас без кінця ходять з прапорцями, у нас лише на великі свята, а решта часу працюють, підозрюю, що і по всій Україні так, час безкінечного ходіння з прапорцями минув. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені. Василь-Рівне

Повідомлень: 4728 З нами з: 07.04.12 Подякував: 3610 раз. Подякували: 1647 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 тра, 2018 14:16 Re: О сепаратизме alyak написав: Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...



вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи . Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи .

Ви ж самі отакими словами намагаєтесь і підняти той сепаратистський мул на який самі, і жалілися працюючи на ворога, та на його гібридну агресію. Вам не здається, чи я фатально помиляюсь? Ви ж самі отакими словами намагаєтесь і підняти той сепаратистський мул на який самі, і жалілися працюючи на ворога, та на його гібридну агресію. Вам не здається, чи я фатально помиляюсь? Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені. Василь-Рівне

Повідомлень: 4728 З нами з: 07.04.12 Подякував: 3610 раз. Подякували: 1647 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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