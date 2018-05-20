О сепаратизме

alyak написав:патриотизм - это хорошо . Но у нас часто патриотизм - показушный
Не лише у нас, а у більшості країн світу, це якби зараз на рівні норми
alyak написав:Плюс под патриотизмом понимают восприятие своего региона , своей части страны
А це вже сепаратизм і ми ВЖЕ в курсі до чого він приводить
alyak написав:Напомню что Украина состоит из оккупированных территорий польши , венгрии , бессарабии , крымского ханства , из части российской империи . Это история 500 летнего противостояния когда запорожских козаков четвертовали во львове .
Ну якби 500-річну історію сюди прикручувати не зовсім доречно. Була друга світова, була ялтинська конференція, були означені кордони. Все, крапка, ніхто немає права їх порушувати.
alyak написав:Поэтому когда псевдопатриот начинает "топить" за свою идеологию в регионе
Щє раз - це не патріотизм, це сепаратизм.
alyak написав:Хочешь быть патриотом - сделай так чтоб твоя страна была лучше всех ... чтоб не в польшу ехали а из польши ...
Роблю кожний день, плачу податки на повну катушку (загальна форма оподаткування), а як їхали, так і їдуть. Напевне не все від мене, патріота, залежить.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
"пока это было по живому нужно было создавать положительный образ Украины у граждан своей же страны. В это же время их запугивали блокадами , угрозами , рассказами что с ними сделают и постоянно продолжают совершать"
Это рассуждение не имеет ничего общего с жизнью (как и многие, лень выдергивать). Когда Украина могла создавать положительный образ? Когда им "по живому" промывали мозги распятыми мальчиками по российским каналам? Или когда бывший российский альфовец с группой единомышленников примазался к Правому Сектору, одел нацистскую форму и вместе с российскими каналами промаршеровал по Крещатику?
Украина проиграла информационную войну еще до начала Майдана!!! Это все махание кулаками после драки! Рассказывать, что кто-то там мог создать какой-то красивый информационный образ из разряда "хочу доллар по 2 гривны".
Тем более это вообще не имеет смысла сейчас, когда там ВООБЩЕ нет никакого информационного влияния.
Предлагаю вместо постройки песчаных замков написать такой же длиннопост с полным перечнем вариантов как донести через ноль Украину и побороть "самые честные" российские СМИ.
Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил. Они любят только богатых и сильных, потому и "Рассея вперед". "Украина вперед" будет только тогда, когда станет богатой. А это могут десятилетия пройти. Та же Россия не за один, два, пять или десять лет обогнала Украину. Это и есть реальность.
Василь-Рівне написав: Ну якби 500-річну історію сюди прикручувати не зовсім доречно. Була друга світова, була ялтинська конференція, були означені кордони. Все, крапка, ніхто немає права їх порушувати.
мы сейчас не о ялтинских конференциях , ибо бьют не по паспорту а по лицу ... У меня нет сомнений что Украина отсчитывает свой отчет как страна с 1991 г , в тех признанных всеми границах .
Вопрос о том что в Украине не понимают что она была слеплена из кусочков , чтоб эти кусочки соединились - было пролито очень много крови . И когда люди начинают подымать этот ил со дна , то они должны быть готовы к осознанию того что чем глубже ил - тем хуже для копающих .
Почему россии так легко удалось захватить часть страны ? Оккупированное крымское ханство и заселенное потом русскими и украинцами . Потому что вместо объеденяющей идеологии у нас идеология хождения с флажками . Потому что каждое мурло имеет право сказать "донецкое бы***" с трибуны ...
myshapiton написав:Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил.
Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...
вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи .
На территории Украины может уместиться 26 европейских государств , у каждого будет по языку и принципиальным различиям которые они в свое время у себя нашли чтоб стать этими отдельными государствами . Можем повторить ? Я думаю не стоит .
Я лично не вижу НИГДЕ значительных поведенческих мотивов среди людей . Что у нас , что на западе . Есть приглушенные мотивы которые приглушены потому что обожглись , больно было . Но если убрать мысль о боли - люди те же самые . Хотят шары , хотят по щучему велению , уважают бабки ... и т.д.
alyak написав:И когда люди начинают подымать этот ил со дна
Це не люди, це сепаратисти або проплачені провокатори, які не розуміють, що проливаючи чужу кров дуже скоро захлинуться в своїй. Ви піднімаєте - ні, я піднімаю - ні. Хто піднімає - русопропаганда от за тих 7 млрд на рік
alyak написав:Почему россии так легко удалось захватить часть страны ?