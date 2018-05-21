О сепаратизме

Додано: Пон 21 тра, 2018 11:48

"пока это было по живому нужно было создавать положительный образ Украины у граждан своей же страны. В это же время их запугивали блокадами , угрозами , рассказами что с ними сделают и постоянно продолжают совершать"

Это рассуждение не имеет ничего общего с жизнью (как и многие, лень выдергивать).Когда Украина могла создавать положительный образ? Когда им "по живому" промывали мозги распятыми мальчиками по российским каналам? Или когда бывший российский альфовец с группой единомышленников примазался к Правому Сектору, одел нацистскую форму и вместе с российскими каналами промаршеровал по Крещатику?Это все махание кулаками после драки!Рассказывать, что кто-то там мог создать какой-то красивый информационный образ из разряда "хочу доллар по 2 гривны".Тем более это вообще не имеет смысла сейчас, когда там ВООБЩЕ нет никакого информационного влияния.Предлагаю вместо постройки песчаных замков написать такой же длиннопост с полным перечнем вариантов как донести через ноль Украину и побороть "самые честные" российские СМИ.Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил. Они любят только богатых и сильных, потому и "Рассея вперед"."Украина вперед" будет только тогда, когда станет богатой. А это могут десятилетия пройти. Та же Россия не за один, два, пять или десять лет обогнала Украину. Это и есть реальность.