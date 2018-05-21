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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:41

Re: О сепаратизме

  alyak написав:патриотизм - это хорошо . Но у нас часто патриотизм - показушный

Не лише у нас, а у більшості країн світу, це якби зараз на рівні норми
  alyak написав:Плюс под патриотизмом понимают восприятие своего региона , своей части страны

А це вже сепаратизм і ми ВЖЕ в курсі до чого він приводить
  alyak написав:Напомню что Украина состоит из оккупированных территорий польши , венгрии , бессарабии , крымского ханства , из части российской империи . Это история 500 летнего противостояния когда запорожских козаков четвертовали во львове .

Ну якби 500-річну історію сюди прикручувати не зовсім доречно. Була друга світова, була ялтинська конференція, були означені кордони. Все, крапка, ніхто немає права їх порушувати.
  alyak написав:Поэтому когда псевдопатриот начинает "топить" за свою идеологию в регионе

Щє раз - це не патріотизм, це сепаратизм.
  alyak написав:Хочешь быть патриотом - сделай так чтоб твоя страна была лучше всех ... чтоб не в польшу ехали а из польши ...

Роблю кожний день, плачу податки на повну катушку (загальна форма оподаткування), а як їхали, так і їдуть. Напевне не все від мене, патріота, залежить.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:48

Re: О сепаратизме

"пока это было по живому нужно было создавать положительный образ Украины у граждан своей же страны. В это же время их запугивали блокадами , угрозами , рассказами что с ними сделают и постоянно продолжают совершать"


Это рассуждение не имеет ничего общего с жизнью (как и многие, лень выдергивать).
Когда Украина могла создавать положительный образ? Когда им "по живому" промывали мозги распятыми мальчиками по российским каналам? Или когда бывший российский альфовец с группой единомышленников примазался к Правому Сектору, одел нацистскую форму и вместе с российскими каналами промаршеровал по Крещатику?

Украина проиграла информационную войну еще до начала Майдана!!!
Это все махание кулаками после драки!
Рассказывать, что кто-то там мог создать какой-то красивый информационный образ из разряда "хочу доллар по 2 гривны".

Тем более это вообще не имеет смысла сейчас, когда там ВООБЩЕ нет никакого информационного влияния.

Предлагаю вместо постройки песчаных замков написать такой же длиннопост с полным перечнем вариантов как донести через ноль Украину и побороть "самые честные" российские СМИ.

Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил. Они любят только богатых и сильных, потому и "Рассея вперед".
"Украина вперед" будет только тогда, когда станет богатой. А это могут десятилетия пройти. Та же Россия не за один, два, пять или десять лет обогнала Украину. Это и есть реальность.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:53

  Василь-Рівне написав: Ну якби 500-річну історію сюди прикручувати не зовсім доречно. Була друга світова, була ялтинська конференція, були означені кордони. Все, крапка, ніхто немає права їх порушувати.


мы сейчас не о ялтинских конференциях , ибо бьют не по паспорту а по лицу ... У меня нет сомнений что Украина отсчитывает свой отчет как страна с 1991 г , в тех признанных всеми границах .

Вопрос о том что в Украине не понимают что она была слеплена из кусочков , чтоб эти кусочки соединились - было пролито очень много крови . И когда люди начинают подымать этот ил со дна , то они должны быть готовы к осознанию того что чем глубже ил - тем хуже для копающих .

Почему россии так легко удалось захватить часть страны ? Оккупированное крымское ханство и заселенное потом русскими и украинцами . Потому что вместо объеденяющей идеологии у нас идеология хождения с флажками . Потому что каждое мурло имеет право сказать "донецкое бы***" с трибуны ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:57

  myshapiton написав:Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил.


Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...

вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи .

На территории Украины может уместиться 26 европейских государств , у каждого будет по языку и принципиальным различиям которые они в свое время у себя нашли чтоб стать этими отдельными государствами . Можем повторить ? Я думаю не стоит .

Я лично не вижу НИГДЕ значительных поведенческих мотивов среди людей . Что у нас , что на западе . Есть приглушенные мотивы которые приглушены потому что обожглись , больно было . Но если убрать мысль о боли - люди те же самые . Хотят шары , хотят по щучему велению , уважают бабки ... и т.д.
alyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:11

Re: О сепаратизме

  alyak написав:И когда люди начинают подымать этот ил со дна

Це не люди, це сепаратисти або проплачені провокатори, які не розуміють, що проливаючи чужу кров дуже скоро захлинуться в своїй. Ви піднімаєте - ні, я піднімаю - ні. Хто піднімає - русопропаганда от за тих 7 млрд на рік
  alyak написав:Почему россии так легко удалось захватить часть страны ?

На це питання дуже влучно недавно відповів Президент (теорія культурного імперіалізму), ханство тут знову ж таки не причому : http://www.gogetnews.info/news/politics ... -krym.html
  alyak написав:Потому что вместо объеденяющей идеологии у нас идеология хождения с флажками

Не знаю де це у Вас без кінця ходять з прапорцями, у нас лише на великі свята, а решта часу працюють, підозрюю, що і по всій Україні так, час безкінечного ходіння з прапорцями минув.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:16

Re: О сепаратизме

  alyak написав:Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...

вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи .

Ви ж самі отакими словами намагаєтесь і підняти той сепаратистський мул на який самі, і жалілися працюючи на ворога, та на його гібридну агресію. Вам не здається, чи я фатально помиляюсь?
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:38

Re: первые

  yanyura написав:готовые всё сделать для нее, даже жизнь отдать (пример - добробаты в начале 14-го), вторые - только на словах

Хорошо бы не только быть готовым, а делать это с умом. Тогда многие вещи просто не допускаются.
А "патриоты" пишут:
  myshapiton написав:В мосте тоже проблема - он узкий и там реверсивное движение, которое никто не соблюдает.

Слава Богу, есть простые люди (не патриоты/активисты), которые правила дор.движения не нарушают. и о таком не пишут
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:55

  alyak написав:
  сірий написав:Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о сепаратизме и о жизни вцелом.


:-)

а почему появился "ноль" ? ах да ... нас уронили ...

а когда он исчезнет ? ах да ... после того как россия развалится ... лет через 100 ...

утомляют чудики которым кажется что все будет решено на нулях ...

Все ясно с тобой-обычное, очередное трепло.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:21

  сірий написав:
  alyak написав:
  сірий написав:Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о сепаратизме и о жизни вцелом.


:-)
а почему появился "ноль" ? ах да ... нас уронили ...
а когда он исчезнет ? ах да ... после того как россия развалится ... лет через 100 ...
утомляют чудики которым кажется что все будет решено на нулях ...

Все ясно с тобой-обычное, очередное трепло.


был бы настоящим человеком - в каждую драку бы ввязывался ...

был бы одноклеточным - верил во все что пишут и говорят ...

понимаешь ли , поверь мне на слово , я могу придолбаться к любому столбу , и устроить скандал начав с мухи , натуральной . Как рождать конфликты и как гасить их я очень хорошо разбираюсь , как и в мотивации тех или иных сторон конфликта. Конфликты часто управляемы и очень выгодны .

как там на нулях сейчас , ты ж оттуда пишешь ? Там есть ясность в каком году мы победим россию ? Просто наверное приказа нет наступать ? Топаз отдай приказ ...

Утопляют люди которым все ясно . Впрочем не было бы вас , на чем бы нормальные люди бы зарабатывали бы ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:24

Re: О сепаратизме

Если кто не понял , то то что сказал волкек что мы не можем "take back" - это было ясно с начала войны .

Если кто не понял зачем летала меркель в сочи , то шредеру назначили "зарплату" в 600 тыс евро за прошлый поток ...

Одноклеточные потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась .
alyak
 
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