О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<123 Додано: Вів 22 тра, 2018 13:33 Re: сепарат alyak написав: потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась . потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась .

Ваши предложения?

что делать сейчас. можно было сделать тогда Ваши предложения?что делать сейчас. можно было сделать тогда sal Повідомлень: 2414 З нами з: 25.03.16 Подякував: 346 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 16:09 sal написав: alyak написав: потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась . потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась .

Ваши предложения?

что делать сейчас. можно было сделать тогда Ваши предложения?что делать сейчас. можно было сделать тогда



минимально - озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .



далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .



Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...



Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .



ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы ... минимально - озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2611 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 660 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 16:15 Re: ах alyak написав: если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы

Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашему

А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?.. Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашемуА если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?.. sal Повідомлень: 2414 З нами з: 25.03.16 Подякував: 346 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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